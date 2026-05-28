Wall Street cierra con doble récord por confianza en acuerdo entre EU e Irán

Wall Street cerró este jueves 28 de mayo del 2026 en verde y con récords en los índices S&P 500 y el Nasdaq después de confirmarse que Estados Unidos ha alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.

Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió el 0.58 %, hasta los siete mil 563 puntos; el Nasdaq avanzó el 0.91 %, hasta las 26 mil 917 unidades, y el Dow Jones de Industriales repuntó solo el 0.05 %, hasta los 50 mil 668 enteros.

La Casa Blanca confirmó esta mañana que los negociadores de EU e Irán alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según los detalles del borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante sesenta días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados a la república islámica.

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El petróleo de Texas comenzó la sesión con una subida del 2 % tras un nuevo cruce de ataques entre Washington y Teherán, pero se moderó tras la noticia del preacuerdo y cerró la jornada con un aumento más leve, del 0.25 %, que deja en 88.9 dólares el barril.

Por sectores, predominaron las pérdidas pero destacaron los avances entre las tecnológicas (1.3 %), impulsadas por una subida de un 36 % para Snowflake, en reacción con sus buenos resultados y pronósticos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

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Por otra parte, el Gobierno de EU revisó a la baja el dato del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre, que creció el 0.4 % respecto al trimestre anterior, y situó el crecimiento en el 1.6 % a ritmo anualizado.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro subía a cuatro mil 531 dólares la onza; el rendimiento del bono a diez años bajaba al 4.451 %, el euro se cambiaba a 1.16 dólares y el bitcoin bajaba a 73 mil 530 dólares.

JM