Hot Sale 2026: Estas son las promociones que habrá con BBVA

El Hot Sale 2026 en México se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, y más de 700 marcas están confirmadas para participar en la campaña con grandes descuentos, promociones, bonificaciones y más, entre ellas se encuentra el banco BBVA.

¿Qué promociones tendrá BBVA para el Hot Sale 2026?

Los tarjetahabientes de crédito podrán obtener hasta 15% de bonificación (cashback) en compras en línea de seis a 24 MSI con las Tarjetas de Crédito BBVA.

Para las compras en línea a partir de cinco mil pesos los plazos serán de seis y nueve meses sin intereses.

los plazos serán de Para compras en línea a partir (o superiores) de siete mil 500 pesos, los plazos serán de seis, nueve 12 y 24 meses sin intereses.

Aplica en compras en línea tanto con la Tarjeta de Crédito física y como la digital del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.

¿Qué comercio participan en la bonificación de BBVA?

Es importante tener en cuenta que la bonificación aplica solo en comercios participantes registrados en el portal de BBVA. Estos son algunos de los comercios electrónicos:

E-commerce: Stripe, SHEIN, Openpay,

Autoservicios: Walmart, Sams, Bodega Aurrera en Línea, Cashi, Chedraui, Selecto Chedraui, Soriana, H-E-B, Waldo´s.

Tecnología: Telcel, AT&T, iShop, MacStore, Office Depot, Office Max, RadioShack.

Departamentales: Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, Suburbia, Sanborns, Elektra, Italika, Casa Palacio, Cimaco.

Viajes: Viva Aerobus, Aeromexico, Volaris, Iberia, Price Travel, BestDay, Despegar, Expedia, Viaje y Punto, Mundo Joven, Viajes Liverpool, Viajes Palacio, Viajes Sears, Viajes El Corte Inglés, Ya vas.

Hogar: The Home Depot, Sodimac.

Estilo de vida: Innovasport, Innvictus.

Se recomienda revisar los términos y condiciones específicos dentro de la app del banco al iniciar la campaña en mayo de 2026.

¿Cómo activar la bonificación?

Para activarla solo necesitas:

Abrir la app BBVA. Pulsar sobre tu tarjeta de crédito. Y seleccionar “Activar tarjeta digital” y listo.

Para calcular el valor de tu bonificación visita el apartado en la pagina oficial del banco o da click BBVA Hot Sale 2026

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