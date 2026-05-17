Hot Sale 2026: Estas son las promociones que habrá con BBVA

El Hot Sale 2026 en México se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, y más de 700 marcas están confirmadas para participar en la campaña con grandes descuentos, promociones, bonificaciones y más, entre ellas se encuentra el banco BBVA.Los tarjetahabientes de crédito podrán obtener hasta 15% de bonificación (cashback) en compras en línea de seis a 24 MSI con las Tarjetas de Crédito BBVA.Aplica en compras en línea tanto con la Tarjeta de Crédito física y como la digital del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.Es importante tener en cuenta que la bonificación aplica solo en comercios participantes registrados en el portal de BBVA. Estos son algunos de los comercios electrónicos:E-commerce: Stripe, SHEIN, Openpay, Autoservicios: Walmart, Sams, Bodega Aurrera en Línea, Cashi, Chedraui, Selecto Chedraui, Soriana, H-E-B, Waldo´s.Tecnología: Telcel, AT&T, iShop, MacStore, Office Depot, Office Max, RadioShack.Departamentales: Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, Suburbia, Sanborns, Elektra, Italika, Casa Palacio, Cimaco.Viajes: Viva Aerobus, Aeromexico, Volaris, Iberia, Price Travel, BestDay, Despegar, Expedia, Viaje y Punto, Mundo Joven, Viajes Liverpool, Viajes Palacio, Viajes Sears, Viajes El Corte Inglés, Ya vas.Hogar: The Home Depot, Sodimac.Estilo de vida: Innovasport, Innvictus.Se recomienda revisar los términos y condiciones específicos dentro de la app del banco al iniciar la campaña en mayo de 2026.Para activarla solo necesitas:Para calcular el valor de tu bonificación visita el apartado en la pagina oficial del banco o da click BBVA Hot Sale 2026* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR