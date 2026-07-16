Apertura de Wall Street: Mixto y con ligeras pérdidas en semiconductores

Este jueves, Wall Street abrió en terreno mixto (algunos índices o acciones están subiendo, mientras que otros están bajando en la misma jornada). Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0.19 % mientras Estados Unidos, Israel e Irán continúan intercambiando ataques en Oriente Medio, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones del vecino del norte en respuesta a los nuevos bombardeos estadounidenses de esta madrugada contra el territorio iraní.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 98 puntos, hasta los 52 mil 756; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0.35 %, hasta los 7 mil 545 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0.80 %, hasta los 26 mil 58 puntos .

Detalles de la bolsa este 16 de julio

Mientras, la Bolsa de Nueva York presenciaba ligeras pérdidas del sector de semiconductores tras unas jornadas marcadas por los resultados financieros.

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Taiwan Semiconductor perdía un 1.40 %, después de que el incremento en su pronóstico de gastos eclipsara un informe de resultados del segundo trimestre mejor de lo esperado.

La empresa de chips surcoreana SK Hynix, que debutó en el índice Nasdaq el pasado viernes con un primer precio de 170 dólares, caía un 6.82 % en las primeras operaciones del mercado.

En el sector sanitario, la aseguradora médica UnitedHealth Group subía un 8.66 % en bolsa después de que la compañía presentara unos resultados trimestrales que superaron las expectativas de los inversores.

En otros mercados, el oro perdía un 1.30 % , hasta 3 mil 999 dólares la onza; y la plata bajaba un 2.42 % , hasta 56.04 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un 1.04 %, hasta los 80.40 dólares el barril.

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FF