Una tarjeta de débito es un medio de pago que permite utilizar el dinero disponible en una cuenta bancaria de forma inmediata. A diferencia de una tarjeta de crédito, las compras, retiros y pagos se realizan con los recursos que ya pertenecen al usuario, por lo que no se genera una deuda ni se pagan intereses por el dinero utilizado.Se trata de una de las herramientas financieras más utilizadas en México, ya que facilita las compras en establecimientos físicos y en línea, el retiro de efectivo, la recepción de depósitos y el pago de servicios, todo desde una misma cuenta bancaria.Conocer cómo funciona una tarjeta de débito es clave para administrar mejor las finanzas personales, mantener un mayor control sobre los gastos diarios y aprovechar los servicios digitales que ofrecen las instituciones bancarias.La tarjeta está vinculada a una cuenta bancaria, ya sea de ahorro o de nómina. Cada vez que el usuario realiza una compra, un retiro en cajero automático o un pago digital, el monto se descuenta automáticamente del saldo disponible.Esto significa que solo es posible gastar el dinero que previamente se encuentra depositado en la cuenta, lo que ayuda a evitar el sobreendeudamiento.Además de realizar compras en comercios, una tarjeta de débito permite efectuar diversas operaciones financieras desde cualquier lugar.Entre sus principales usos se encuentran:Al utilizar únicamente el dinero disponible en la cuenta, resulta más sencillo llevar un control del presupuesto y evitar compras por encima de la capacidad económica.Las tarjetas cuentan con sistemas de seguridad como chip, NIP, códigos de verificación y la posibilidad de bloquearlas desde la aplicación móvil en caso de extravío o robo.La mayoría de las instituciones financieras permiten consultar el saldo, revisar movimientos, hacer transferencias y pagar servicios desde una aplicación móvil, sin necesidad de acudir a una sucursal.Las tarjetas de débito pueden utilizarse en miles de establecimientos dentro y fuera de México, además de ser aceptadas en numerosas plataformas de comercio electrónico.Como el dinero utilizado pertenece al titular de la cuenta, no se adquieren deudas ni se pagan intereses, a diferencia de lo que ocurre con una tarjeta de crédito.Los requisitos pueden variar entre instituciones financieras, pero generalmente es necesario: Actualmente, muchas instituciones permiten realizar este trámite completamente en línea mediante su aplicación móvil. Para aprovechar al máximo esta herramienta financiera, especialistas recomiendan:Una tarjeta de débito puede convertirse en una aliada para administrar el dinero de manera más eficiente, ya que permite realizar pagos, recibir depósitos y controlar los gastos cotidianos desde una sola cuenta bancaria, sin generar deudas. EE