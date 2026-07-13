El balompié nacional alista su regreso a las canchas. La emoción de la Liga MX arranca de manera oficial este jueves 16 de julio, presentando un partido inaugural que acapara las miradas de los aficionados. El certamen del Torneo Apertura 2026 iniciará con el duelo de Necaxa recibiendo a un histórico club que recupera su lugar en el máximo circuito.El Estadio Victoria en Aguascalientes albergará las acciones del primer compromiso del balompié mexicano a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso representa la vuelta del Atlante a la Primera División del futbol luego de registrar una larga ausencia de 12 años en la categoría estelar. La escuadra administrada por el empresario Emilio Escalante consumó su reincorporación mediante asambleas institucionales efectuadas meses atrás.Dicho retorno se produce de forma directa debido a la compraventa de la franquicia que pertenecía a los Cañoneros de Mazatlán, escuadra que dejó Sinaloa. Los movimientos aprobados por los altos mandos del deporte en México permitieron el traslado de los derechos deportivos a la capital del territorio mexicano. Como parte del nuevo esquema corporativo, la institución azulgrana compartirá sede como local en la mítica cancha del Estadio Azteca para sus futuros cotejos.Necaxa vs AtlanteTijuana vs TigresLeón vs AtlasAtlético San Luis vs Cruz AzulJuárez vs PueblaPumas vs PachucaMonterrey vs SantosChivas vs TolucaQuerétaro vs América*Los horarios de los partidos pueden cambiar sin previo avisoMantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF