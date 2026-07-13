El balompié nacional alista su regreso a las canchas. La emoción de la Liga MX arranca de manera oficial este jueves 16 de julio , presentando un partido inaugural que acapara las miradas de los aficionados. El certamen del Torneo Apertura 2026 iniciará con el duelo de Necaxa recibiendo a un histórico club que recupera su lugar en el máximo circuito.

El regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito

El Estadio Victoria en Aguascalientes albergará las acciones del primer compromiso del balompié mexicano a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso representa la vuelta del Atlante a la Primera División del futbol luego de registrar una larga ausencia de 12 años en la categoría estelar. La escuadra administrada por el empresario Emilio Escalante consumó su reincorporación mediante asambleas institucionales efectuadas meses atrás.

Dicho retorno se produce de forma directa debido a la compraventa de la franquicia que pertenecía a los Cañoneros de Mazatlán, escuadra que dejó Sinaloa. Los movimientos aprobados por los altos mandos del deporte en México permitieron el traslado de los derechos deportivos a la capital del territorio mexicano. Como parte del nuevo esquema corporativo, la institución azulgrana compartirá sede como local en la mítica cancha del Estadio Azteca para sus futuros cotejos.

Las fechas clave del arranque de la temporada

Jueves 16 de julio : Necaxa contra los Potros de Hierro a las 19:00 horas; posteriormente, Xolos de Tijuana recibe a Tigres a las 21:00 horas.

: Necaxa contra los Potros de Hierro a las 19:00 horas; posteriormente, recibe a a las 21:00 horas. Viernes 17 de julio : Atlético de San Luis juega ante Cruz Azul , mientras León compite contra Atlas . Juárez choca con Puebla más tarde.

: juega ante , mientras compite contra . choca con más tarde. Sábado 18 de julio : Pumas enfrenta a Pachuca . Chivas debuta de local ante Toluca , Monterrey juega con Santos y América visita a Querétaro .

: enfrenta a . debuta de local ante , juega con y visita a . Domingo 19 de julio: Ventana sin actividad futbolística local programada para dar prioridad a la difusión de la Final de la Copa del Mundo 2026 .

¿Dónde ver EN VIVO los partidos?

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante

Sede : Estadio Victoria

: Estadio Victoria Horario : 19:00

: 19:00 Transmisión: Fox ONE

Tijuana vs Tigres

Sede : Estadio Caliente

: Estadio Caliente Horario : 21:00

: 21:00 Transmisión: Fox ONE

Viernes 17 de julio

León vs Atlas

Sede : Estadio León

: Estadio León Horario : 19:00

: 19:00 Transmisión: Fox ONE

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Sede : Estadio Libertad

: Estadio Libertad Horario : 19:00

: 19:00 Transmisión: Disney Plus Premium, ViX Premium y ESPN

Juárez vs Puebla

Sede : Estadio Benito Juárez

: Estadio Benito Juárez Horario : 21:00

: 21:00 Transmisión: Fox ONE y Azteca 7

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca

Sede : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Horario : 17:00

: 17:00 Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Monterrey vs Santos

Sede : Estadio Monterrey

: Estadio Monterrey Horario : 19:00

: 19:00 Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Chivas vs Toluca

Sede : Estadio AKRON

: Estadio AKRON Horario : 19:07

: 19:07 Transmisión: Prime Video

Querétaro vs América

Sede : Estadio Corregidora

: Estadio Corregidora Horario : 21:00

: 21:00 Transmisión: Fox ONE

*Los horarios de los partidos pueden cambiar sin previo aviso

Te recomendamos: Xolos define el futuro de Gilberto Mora para el próximo torneo

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF