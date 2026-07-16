Dólar HOY: Así amanece la divisa estadounidense frente al peso hoy 16 de julio

Este jueves 16 de julio, el peso amanece con fuerza y refleja ganancias frente al dólar , una excelente noticia para tu bolsillo si buscas aprovechar el tipo de cambio. La moneda nacional se aprecia esta mañana en México, cotizando alrededor de los 17.42 pesos por billete verde, según datos de Bloomberg .

Este movimiento positivo responde a la reciente divulgación de los precios al productor en Estados Unidos, los cuales resultaron menores a lo previsto. Esto ha presionado a la baja a la moneda extranjera, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal modere sus tasas de interés.

¿Cuánto se cotizaba ayer?

El pasado miércoles 15 de julio, el cierre oficial de la jornada ubicó a la moneda en 17.3853 pesos por unidad, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico). Aunque hoy abrió con una ligera variación, la tendencia general de la semana mantiene al peso en terreno positivo.

Tipo de cambio dólar de acuerdo al DOF

Para quienes necesitan cumplir con obligaciones fiscales o contratos, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el tipo de cambio para este jueves 16 de julio es de 17.3910 pesos a la venta. Asimismo, el valor para calcular el pago de obligaciones en dólares es de 17.4278 pesos.

Tipo de cambio en diferentes bancos de México

A continuación, te presentamos cómo se cotiza la moneda en las principales instituciones financieras del país para que tomes la mejor decisión:

Banco Compra Venta Afirme 16.40 18.00 Banco Azteca 16.85 17.94 BBVA Bancomer 16.54 17.98 Banorte 16.15 17.75 Banamex 16.85 17.88 Scotiabank 16.90 18.00

Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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