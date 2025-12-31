Liverpool: Estas son las tiendas que abren el 1 de enero

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, Liverpool dio a conocer los horarios especiales de operación para el 1 de enero, fecha en la que la mayoría de sus sucursales en el país permanecerán cerradas. No obstante, la cadena departamental confirmó que algunas tiendas abrirán ese día, principalmente aquellas ubicadas en destinos turísticos y zonas con alta afluencia de visitantes.

La medida busca atender la demanda de consumidores que se encuentran de vacaciones durante el inicio del año, sin afectar el descanso del personal en el resto de las sucursales. Liverpool reiteró que los horarios pueden variar según la ubicación y recomendó a los clientes verificar previamente si la tienda de su interés se encuentra dentro del listado de apertura.

Estas son las tiendas Liverpool que abrirán el 1 de enero

De acuerdo con la información difundida por la empresa, solo sucursales específicas operarán el 1 de enero, con horarios reducidos y diferenciados. La mayoría se localiza en destinos de playa y zonas turísticas, donde la actividad comercial se mantiene incluso durante los primeros días del año.

Sucursales con horario de 12:00 a 20:00 horas

Liverpool Acapulco Galerías

Liverpool Acapulco La Isla

Liverpool Cuernavaca

Liverpool Cuautla

Liverpool Express Zihuatanejo

Estas tiendas abrirán a partir del mediodía y cerrarán por la noche, permitiendo a residentes y turistas realizar compras durante gran parte del día.

Sucursales con horario de 13:00 a 20:00 horas

Liverpool Puerto Vallarta

Liverpool Express Bahía de Banderas

Liverpool Express Manzanillo

Liverpool Express Huatulco

Liverpool Mazatlán Marina

Liverpool Express Los Cabos

Las sucursales ubicadas en la franja costera del Pacífico ofrecerán atención al público durante la tarde, adaptándose al flujo turístico característico de estas regiones en temporada vacacional.

Sucursales con horario de 13:00 a 21:00 horas

Liverpool Cancún

Liverpool Playa del Carmen

Liverpool Express Tulum

Liverpool Express Cozumel

En el sureste del país, algunas tiendas extenderán su operación hasta la noche, considerando la alta actividad comercial en destinos del Caribe mexicano durante el inicio del año.

¿Qué pasa con el resto de las tiendas?

Liverpool informó que las sucursales que no aparecen en el listado permanecerán cerradas el 1 de enero y reanudarán operaciones de manera regular el 2 de enero. Esta disposición incluye la mayoría de las tiendas ubicadas en ciudades del interior del país y zonas no turísticas.

Sin embargo, la empresa recordó que su tienda en línea continúa operando las 24 horas, por lo que los clientes pueden realizar compras, consultar promociones y dar seguimiento a pedidos incluso durante el día festivo. Los servicios digitales de atención al cliente también permanecen disponibles.

YC