Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Cierre del dólar HOY

Peso mexicano se deprecia por tercera jornada consecutiva

Conoce la cotización de la divisa americana de este 31 de diciembre de 2025

Por: Elsy Angélica Elizondo

El dólar hiló tres sesiones consecutivas al alza, mostrando una tendencia de recuperación moderada. PIXABAY / CANVA

El dólar hiló tres sesiones consecutivas al alza, mostrando una tendencia de recuperación moderada. PIXABAY / CANVA

El dólar estadounidense cerró la jornada con un precio promedio de 18.01 pesos mexicanos, registrando un ligero avance del 0.11% en comparación con el cierre anterior, cuando se ubicó en 17.99 pesos, según datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la moneda norteamericana acumuló un incremento del 0.36%, aunque en el balance anual aún mantiene una caída del 12.87%, reflejo de la fortaleza que el peso mexicano sostuvo a lo largo del año. 

LEE: Línea 4 del Tren Ligero inicia cobro de tarifa regular desde el 1 de enero

Con este movimiento, el dólar hiló tres sesiones consecutivas al alza, mostrando una tendencia de recuperación moderada. Aun así, la volatilidad semanal se situó en 2.62%, una cifra considerablemente menor al 9% promedio anual, lo que indica un comportamiento más estable y con menos fluctuaciones de lo habitual en los mercados cambiarios recientes. 

¿Dónde comprar o vender el dólar? 

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. 

  • Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares. 
  • Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares. 
  • Plataformas en línea. 
  • ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa). 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones