El dólar estadounidense cerró la jornada con un precio promedio de 18.01 pesos mexicanos, registrando un ligero avance del 0.11% en comparación con el cierre anterior , cuando se ubicó en 17.99 pesos, según datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la moneda norteamericana acumuló un incremento del 0.36%, aunque en el balance anual aún mantiene una caída del 12.87%, reflejo de la fortaleza que el peso mexicano sostuvo a lo largo del año.

Con este movimiento, el dólar hiló tres sesiones consecutivas al alza, mostrando una tendencia de recuperación moderada. Aun así, la volatilidad semanal se situó en 2.62%, una cifra considerablemente menor al 9% promedio anual, lo que indica un comportamiento más estable y con menos fluctuaciones de lo habitual en los mercados cambiarios recientes.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

