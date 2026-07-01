AMIA urge acelerar renovación del T-MEC tras decisión de Estados Unidos

La industria automotriz mexicana urgió este miércoles 01 de julio del 2026 a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a acelerar las negociaciones para renovar el tratado comercial entre los tres países (T-MEC), luego de que Washington anunciara que no extenderá el acuerdo en su forma actual y diera paso a un proceso de revisiones anuales.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó la decisión del Gobierno estadounidense, aunque subrayó que el tratado sigue vigente y que corresponde ahora a los tres países negociar una salida que preserve la integración comercial de la región.

"Instamos a los tres gobiernos a que este proceso de diálogo pueda generar rápidamente las condiciones para que el T-MEC se renueve a la brevedad posible", enfatizó el organismo.

Además, advirtió que la decisión prolonga la incertidumbre para uno de los sectores más integrados de Norteamérica, que enfrenta desde hace más de un año los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles.

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La asociación sostuvo que la integración comercial construida entre los tres países durante más de tres décadas ha fortalecido la competitividad de la región y describió a la industria automotriz como "el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral".

Añadió que la incertidumbre llega en un momento especialmente delicado para este sector, que ha enfrentado durante casi año y medio los aranceles estadounidenses impuestos bajo la Sección 232, los cuales "han puesto en desventaja a México frente a otros países y requieren acciones urgentes de resolución".

La AMIA agregó que una pronta renovación del T-MEC permitirá preservar la integración regional, recuperar el tratamiento comercial preferencial y devolver la estabilidad y certidumbre que, afirmó, han sido clave para el desarrollo de la industria automotriz en Norteamérica.

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Finalmente, remarcó que el anuncio de Washington no implica el fin del tratado, sino el inicio de una etapa de negociaciones para atender las preocupaciones planteadas por Estados Unidos.

En ese sentido, reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno mexicano durante el proceso y señaló que cualquier acuerdo deberá ofrecer condiciones aceptables para las tres partes.

JM