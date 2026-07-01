Estados Unidos no renovará T-MEC; incertidumbre congela el PIB de México: Banxico

Este 1 de julio, los funcionarios de economía y comercio de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron para la revisión sexenal acordada en los términos del T-MEC. Luego de la junta virtual, Marcelo Ebrard dio a conocer que el país de las barras y las estrellas decidió no renovar el tratado trinacional, por lo que concluirá en 2036 . La noticia mantiene congelados los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana , según consulta del Banco de México.

La incertidumbre, aunada a otros factores estructurales como la inseguridad pública y la ausencia de reformas que alienten la inversión, mantuvo sin cambio sus pronósticos de crecimiento para la economía nacional, de acuerdo con el Banxico.

Los datos tras la decisión de EU

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero no hizo cambios a su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) para este y el siguiente año.

Para 2026 conservaron el 1.10 % de posibilidades que le dan al PIB, mientras que para el 2027 dejaron igual el 1.80 % previsto en la encuesta anterior.

La probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó con respecto al mes anterior para todos los trimestres sobre los que se consultó, excepto para el cuarto trimestre de 2026, según la encuesta del banco central mexicano.

En consecuencia, anticipan afectaciones al mercado laboral, al ajustar a la baja de 306 a 303 mil el número de trabajadores asegurados en este año ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 409 a 405 mil nuevos empleos para 2027 .

Los otros factores que limitan el crecimiento

Las razones plasmadas en la consulta señalan como impedimento para seguir creciendo a las condiciones externas que prevalecen actualmente con factores de coyuntura de política comercial como el T-MEC.

El Banxico compartió que los consultados refieren como limitantes la gobernanza y problemas de inseguridad; otros relacionados con la falta de Estado de derecho, así como la corrupción, según declararon .

Además, más de la mitad de los especialistas que participaron en la encuesta, aseguró que no es buen momento para realizar inversiones.

Seis de cada 10 adelantaron que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos seis meses.

Por otro lado, el consenso mejoró sus expectativas para la inflación general al bajar de 4.35 % a 4.20 % al cierre de año; para el próximo no hubo revisión y se quedó en 3.84 por ciento.

Siguen viendo fortaleza en la moneda nacional contra el dólar con una cotización en 17.88 al término del año, cuando hace un mes estaba en 17.95 unidades; para 2027 conservaron los 18.50 pesos por billete verde.

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FF