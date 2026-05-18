T-MEC: Los seis beneficios clave para la manufactura en México y EU

A medida que se acerca el 1 de julio, fecha programada para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la National Association of Manufacturers, considerada la principal organización industrial de Norteamérica, destacó que este acuerdo ha sido clave para fortalecer el liderazgo manufacturero de Estados Unidos.

La agrupación señaló que el T-MEC ha generado al menos seis beneficios relevantes para la región, al impulsar el comercio y la integración económica entre los tres países desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020.

¿Cuáles son las seis beneficios del T-MEC?

El T-MEC ofrece seis ventajas estratégicas para EU como son: la flexibilidad y rapidez derivadas de la cercanía geográfica, que permiten procesos productivos más ágiles; el acceso a insumos críticos para la manufactura, fundamentales para la producción industrial.

Un modelo único de coproducción regional que aprovecha los recursos y capacidades de los tres países; facilidad de acceso a mercados más amplios en América del Norte y el resto del mundo, impulsa la disponibilidad de un mayor talento humano para cubrir la escasez laboral en Estados Unidos, y fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro ante crisis globales.

Aseguró que las empresas estadounidenses tienen filiales en territorio mexicano y canadiense, por lo que parte del comercio entre los tres países del T-MEC se da a través de esas mismas firmas, a lo que llama "partes relacionadas".

Es decir, que empresas propiedad total o parcial ubicadas en México o Canadá de la misma empresa matriz de Estados Unidos realizan transacciones entre ellas.

Se estima que representan casi 200 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses y más de 400 mil millones en importaciones estadounidenses. Más de un tercio de las exportaciones estadounidenses a Canadá y casi la mitad de las importaciones estadounidenses desde Canadá son transacciones de partes relacionadas, mientras que lo mismo ocurre con el 30% de las exportaciones estadounidenses a México y el 68% de las importaciones desde México.

En el documento de 26 cuartillas llamados "Construido según las especificaciones del T-MEC", la National Association Manufacturers dijo que desde la implementación del T-MEC el acuerdo favoreció a que 15 de 18 sectores manufactureros aumenten sus exportaciones a sus socios norteamericanos, fortaleciendo la base industrial de Estados Unidos y ampliando las oportunidades de crecimiento empresarial.

El acuerdo refuerza las cadenas de suministro regionales, permitiendo a las empresas estadounidenses asegurar insumos críticos de forma más confiable y cercana, reduciendo dependencia de países lejanos y aumentando la seguridad económica

La organización dijo que la manufactura en la Unión Americana tiene un fuerte efecto multiplicador: cada dólar generado en el sector produce $2.69 en la economía, y el USMCA potencia este impacto al ampliar mercados e insumos disponibles.

Expuso que el comercio total entre los tres países alcanzó casi 1.9 billones de dólares en el 2025, lo que muestra la magnitud de los beneficios del T-MEC, por lo que piden mantener el tratado.

KR