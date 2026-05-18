T-MEC: Los seis beneficios clave para la manufactura en México y EU

A medida que se acerca el 1 de julio, fecha programada para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la National Association of Manufacturers, considerada la principal organización industrial de Norteamérica, destacó que este acuerdo ha sido clave para fortalecer el liderazgo manufacturero de Estados Unidos.La agrupación señaló que el T-MEC ha generado al menos seis beneficios relevantes para la región, al impulsar el comercio y la integración económica entre los tres países desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020.El T-MEC ofrece seis ventajas estratégicas para EU como son: la flexibilidad y rapidez derivadas de la cercanía geográfica, que permiten procesos productivos más ágiles; el acceso a insumos críticos para la manufactura, fundamentales para la producción industrial.Un modelo único de coproducción regional que aprovecha los recursos y capacidades de los tres países; facilidad de acceso a mercados más amplios en América del Norte y el resto del mundo, impulsa la disponibilidad de un mayor talento humano para cubrir la escasez laboral en Estados Unidos, y fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro ante crisis globales.Aseguró que las empresas estadounidenses tienen filiales en territorio mexicano y canadiense, por lo que parte del comercio entre los tres países del T-MEC se da a través de esas mismas firmas, a lo que llama "partes relacionadas".Es decir, que empresas propiedad total o parcial ubicadas en México o Canadá de la misma empresa matriz de Estados Unidos realizan transacciones entre ellas.Se estima que representan casi 200 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses y más de 400 mil millones en importaciones estadounidenses. Más de un tercio de las exportaciones estadounidenses a Canadá y casi la mitad de las importaciones estadounidenses desde Canadá son transacciones de partes relacionadas, mientras que lo mismo ocurre con el 30% de las exportaciones estadounidenses a México y el 68% de las importaciones desde México.En el documento de 26 cuartillas llamados "Construido según las especificaciones del T-MEC", la National Association Manufacturers dijo que desde la implementación del T-MEC el acuerdo favoreció a que 15 de 18 sectores manufactureros aumenten sus exportaciones a sus socios norteamericanos, fortaleciendo la base industrial de Estados Unidos y ampliando las oportunidades de crecimiento empresarial.El acuerdo refuerza las cadenas de suministro regionales, permitiendo a las empresas estadounidenses asegurar insumos críticos de forma más confiable y cercana, reduciendo dependencia de países lejanos y aumentando la seguridad económicaLa organización dijo que la manufactura en la Unión Americana tiene un fuerte efecto multiplicador: cada dólar generado en el sector produce $2.69 en la economía, y el USMCA potencia este impacto al ampliar mercados e insumos disponibles.Expuso que el comercio total entre los tres países alcanzó casi 1.9 billones de dólares en el 2025, lo que muestra la magnitud de los beneficios del T-MEC, por lo que piden mantener el tratado.KR