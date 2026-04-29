Amazon reporta ganancias trimestrales gracias a sus servicios de computación en la nube

Amazon informó este miércoles 29 de abril del 2026 que obtuvo fuertes aumentos en las ganancias y las ventas netas durante su primer trimestre fiscal, impulsados por el vertiginoso crecimiento de su destacada unidad de computación en la nube.

La empresa de comercio electrónico y tecnología indicó que las ventas en su unidad de computación en la nube crecieron un 28% en el periodo de enero a marzo , el incremento más rápido en 15 trimestres. Amazon Web Services (AWS) registró un crecimiento de ventas del 24% en el cuarto trimestre, después del 20% de crecimiento de la división en el tercer trimestre.

La compañía con sede en Seattle también ofreció una perspectiva optimista para las ventas netas del trimestre en curso, por encima de las estimaciones de los analistas. Sin embargo, las acciones cayeron casi un 2% en las operaciones posteriores al cierre.

Los inversionistas seguían de cerca las ganancias trimestrales de Amazon para ver si la inversión de 200 mil millones de dólares de la empresa en inteligencia artificial, robots, semiconductores y satélites empieza a dar frutos. El gasto previsto para el año marcó un aumento del 60% frente a los 128 mil millones de dólares de gasto de capital de Amazon el año pasado y puso nerviosos a los inversionistas, lo que hizo que la acción bajara un 11% en las operaciones posteriores al cierre cuando se anunció en febrero.

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El director general, Andy Jassy, defendió el gasto durante la anterior conferencia de resultados trimestrales diciendo que Amazon esperaba retornos a largo plazo sobre su capital invertido.

Los resultados del trimestre más reciente subrayaron que la demanda por los servicios y la tecnología de Amazon sigue creciendo.

"Estamos en medio de algunas de las mayores inflexiones de nuestra vida, estamos bien posicionados para liderar y soy muy optimista sobre lo que viene para nuestros clientes y para Amazon", afirmó Jassy el miércoles en un comunicado.

JM