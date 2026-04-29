La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles 29 de abril de 2026 un 0.26%, para ligar su tercera caída consecutiva en la semana y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a las 67 mil 097.06 unidades en una jornada con descensos a nivel global.

En estas tres sesiones, el mercado mexicano suma una pérdida acumulada del 3.08%.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el nerviosismo sobre la guerra y que el estrecho de Ormuz permanece cerrado , con la excepción del Nasdaq Composite que ganó", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Megacable (-4.43%), Kimberly-Clark (-3.73%), Industrias Peñoles (-3.49%), Qualitas (-2.77%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.4%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que este miércoles el "IPC terminó la jornada con una baja", movimiento con que el rendimiento en abril se colocó en -2.21% y en lo que va del año se sitúa en +4.34%.

"A nivel empresarial, 22 de las 35 principales emisoras terminaron la sesión en terreno negativo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.8% frente al dólar al cotizar en 17.53 unidades por billete verde frente a los 17.39 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 238.2 millones de títulos por un importe de 17 mil 848 millones de pesos.

De las 697 empresas que cotizaron en la sesión, 351 cerraron con sus precios al alza, 324 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

JM