Amazon: ¿Por qué despidió a más de 16 mil empleados?

Amazon ha anunciado que 16 mil de sus empleados, tanto presenciales como remotos, perderán su empleo. Este es el segundo recorte masivo de 30 mil puestos de trabajo que comenzó en octubre de 2025.

La empresa sostiene que los despidos son un ajuste tras las numerosas contrataciones realizadas durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de productos entregados a domicilio aumentó y requirió más trabajadores. Sin embargo, algunos especialistas sugieren que podría haber un motivo oculto.

Según el medio KUOW, con sede en Seattle, misma ciudad que alberga las oficinas centrales de Amazon, los despidos podrían formar parte de una estrategia para liberar recursos que se invertirán en inteligencia artificial.

Si bien la plantilla de la empresa se duplicó entre 2019 y 2024, durante ese mismo periodo las grandes tecnológicas comenzaron a invertir en inteligencia artificial, no para sustituir a sus trabajadores de inmediato, sino con miras al futuro. Para ello, se volvió necesario invertir en grandes centros de datos.

El ahorro de los salarios que ya no deberá cubrir podría destinarse a esta infraestructura.

La semana pasada, en el Foro Económico Mundial de Davos, Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, mencionó que la compañía no está sustituyendo a los trabajadores despedidos por inteligencia artificial, pero algunos empleados sienten que se espera que la usen para compensar los equipos reducidos, según el medio citado anteriormente.

KUOW incluso aseguró tener capturas de pantalla de un panel gerencial que supuestamente se usa para monitorear la frecuencia con que los empleados emplean las herramientas de inteligencia artificial, como nuevo parámetro en su evaluación.

Los despidos coinciden con el cierre de las tiendas Amazon Go (autoservicios) y Amazon Fresh (minimercados) en Estados Unidos, para enfocarse en las sucursales de Whole Foods, mercados de comida saludable que compró en 2017.

