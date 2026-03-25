La inflación en México volvió a acelerarse durante la primera quincena de marzo, con un aumento de 0.62% respecto al periodo inmediato anterior, impulsada principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, así como por incrementos en el transporte aéreo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que este avance llevó a que la inflación anual se elevara a 4.63%, desde el nivel observado en febrero. Este comportamiento refleja una mayor presión en los precios al consumidor, especialmente si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando los incrementos habían sido considerablemente menores.

El encarecimiento se concentró en el componente agropecuario, donde los productos frescos mostraron alzas destacadas. Dentro de este grupo, frutas y verduras registraron incrementos particularmente elevados, lo que impactó directamente en el gasto cotidiano de los hogares.

De acuerdo con el Inegi, el jitomate fue el producto con mayor incidencia en la inflación durante la quincena, al presentar un aumento significativo. A este le siguieron otros alimentos básicos como la calabacita, el limón y el tomate verde, todos con incrementos relevantes. En el caso del pollo, aunque su variación fue más moderada en comparación con otros productos, su peso en el consumo de las familias provocó un impacto importante en el índice general.

Este aumento en los insumos básicos tuvo efectos en la cadena de consumo. Establecimientos como loncherías, fondas, taquerías y torterías ajustaron sus precios al alza, reflejando el encarecimiento de los ingredientes que utilizan de manera cotidiana.

En contraste, algunos servicios mostraron reducciones en sus tarifas. Entre ellos destacan los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, así como el huevo, cuyos precios registraron descensos durante el mismo periodo. Sin embargo, estas bajas no fueron suficientes para contrarrestar las presiones generadas por los alimentos.

Especialistas advirtieron sobre las implicaciones de este repunte inflacionario. La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que el contexto actual no es favorable para que el Banco de México reduzca su tasa de interés en el corto plazo, en medio de la reunión de política monetaria de su Junta de Gobierno.

Actualmente, la tasa objetivo del banco central se mantiene en un nivel elevado, en un intento por contener las presiones inflacionarias. La expectativa sobre la decisión que se dará a conocer en los próximos días se da en un entorno de incertidumbre, marcado por el comportamiento reciente de los precios.

Además, el incremento en los productos agropecuarios, particularmente en frutas y verduras, ha sido vinculado a factores como la inseguridad pública, lo que añade complejidad al panorama inflacionario.

Con este escenario, la evolución de los precios en las próximas semanas será clave para determinar la trayectoria de la inflación y las decisiones de política monetaria, en un contexto donde los alimentos continúan siendo el principal factor de presión sobre el bolsillo de las familias.

El Universal

Afectaciones de la inflación

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Cuando sube, el dinero pierde poder adquisitivo, es decir, alcanza para comprar menos. Se mide a través de índices como el de precios al consumidor. Puede originarse por factores como mayor demanda, aumento en costos de producción o problemas en la oferta de productos.

CT