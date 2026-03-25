El día de hoy, miércoles 25 de marzo, el peso mexicano mostró un ligero avance respecto a la apertura del día de ayer. La cotización del tipo de cambio se estableció en $17.7792 por unidad a las 07:45 horas. Esto refleja una apreciación marginal del 0.34% respecto a la apertura de la mañana del martes, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este día fue de 17.8047 pesos por unidad, reduciendo el margen de apreciación de la divisa nacional. No obstante, el tipo de cambio establecido para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses basado en Banxico se estableció en 17.7780 pesos por billete.

En marzo, el dólar estadounidense se ha apreciado al convertirse nuevamente en un activo refugio, de acuerdo con el grupo financiero Actinver. La moneda se ha visto fortalecida, al menos con respecto a su cotización, debido al escalamiento de las tensiones en Medio Oriente y sus implicaciones en la economía y la inflación.

El presidente Donald Trump anunció un cese de cinco días en las hostilidades contra Irán para concentrarse en las negociaciones para poner un fin a la guerra. Sin embargo, los ataques en Medio Oriente, dirigidos desde otras regiones, no de han detenido.

Bajo este contexto, uno de los puntos claves ha sido el cierre del estrecho de Ormuz en el golfo pérsico. A través de él circula el 20% de la demanda global de petróleo, 19% de productos refinados y cerca del 15% del flujo de gas natural licuado a nivel mundial. Por ello, las restricciones impuestas por Irán han tenido un impacto marcado en el mercado internacional. Muestra de ello es el incremento en los precios de los combustibles, especialmente del diésel.

A esta situación hay que sumarle que la inflación en México se disparó 4.63% interanual en la primera quincena de marzo de 2026, esto con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La aceleración se ve reflejada en el crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC), el cual creció un 0.62% en los 15 días anteriores.

Así cotiza el dólar en los principales bancos de México hoy miércoles 25 de marzo

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.50 Banco Azteca 16.60 18.39 BBVA 16.88 18.02 Banamex 17.20 18.20 Scotiabank 15.80 19.30

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos puede variar a lo largo del día. Es especialmente sensible al mercado internacional y a los conflictos bélicos globales, así como al anuncio de aranceles e impuestos por el estilo.

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OB