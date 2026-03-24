Infonavit aprueba acceso a créditos para independientes y migrantes

El Infonavit anunció que ampliará el acceso al crédito habitacional para trabajadores independientes y migrantes , quienes ahora podrán utilizar los recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda para financiar la compra, construcción o mejora de vivienda.

La medida fue aprobada durante la sesión ordinaria número 929 del Consejo de Administración del Instituto, con el respaldo de los sectores empresarial, laboral y gubernamental que integran este órgano. El acuerdo contempla ajustes al Modelo Único de Originación.

¿Quiénes ganaron acceso al crédito?

El objetivo de incluir a personas que tradicionalmente han enfrentado mayores dificultades para acceder a financiamiento, como trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y connacionales que laboran fuera del país.

En representación del sindicato de músicos EJE Ejecutantes y de la CTM, Armando Báez Pinal destacó que la iniciativa representa un avance relevante para ampliar el acceso al crédito entre sectores históricamente excluidos del sistema formal de vivienda, particularmente el gremio musical, que por primera vez contará con alternativas concretas para ejercer este derecho.

El director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, subrayó la importancia del diálogo con organizaciones sindicales, especialmente con la CTM y la CROC, como parte de la estrategia para promover el Programa de Vivienda para el Bienestar. Señaló que, tras una reunión realizada el pasado 10 de febrero en el aeropuerto de la Ciudad de México, se llevaron a cabo encuentros en Reynosa, Matamoros y Cancún, con el fin de informar directamente a trabajadores afiliados sobre los beneficios disponibles.

Son 15 mil entregas de vivienda por mes

Asimismo, el titular del organismo indicó que durante marzo se registró un avance significativo en la entrega de viviendas y anticipó que el ritmo de construcción continuará en aumento, con la meta de alcanzar a partir de diciembre de 2026 un promedio de 15 mil viviendas entregadas cada mes.

En este contexto, destacó que la coordinación con sindicatos será clave para ampliar la cobertura del programa y facilitar el acceso a soluciones habitacionales para un mayor número de trabajadores.

TG