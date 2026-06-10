Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha confirmado que el reconocido cantante Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Este evento de talla internacional marcará el inicio de la justa deportiva más importante del planeta y consolidará la participación del artista en un momento histórico para el deporte y la cultura del país anfitrión.

El acto protocolario se llevará a cabo el día de mañana, jueves 11 de junio de 2026, previo al partido inaugural que disputarán las selecciones nacionales de México y Sudáfrica. El escenario elegido para este acontecimiento es el emblemático Estadio Ciudad de México, recinto que se convertirá en el único en el mundo en albergar tres ceremonias de apertura de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Un espectáculo de talla internacional

Además de la participación del intérprete de música regional mexicana, la ceremonia contará con la presencia de la artista sudafricana Tyla. Ella tendrá la responsabilidad de entonar el himno de su respectiva nación minutos antes de que el balón comience a rodar en el terreno de juego. Esta combinación de talentos busca resaltar la identidad cultural de los países que protagonizan el primer encuentro del torneo.

El espectáculo musical previo al partido no se limitará a los actos cívicos. La organización ha preparado un evento que incluye a diversas figuras de la industria del entretenimiento.

Entre los artistas confirmados destacan la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán "Dai Dai", la canción oficial de esta edición del campeonato.

¿Qué artistas cantarán en el Mundial 2026?

La alineación de estrellas que formarán parte del espectáculo inaugural también integra a reconocidos exponentes de la música latina y global.

Agrupaciones y solistas como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs, J Balvin y Danny Ocean tendrán apariciones especiales. Todos ellos forman parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y aportarán una mezcla de ritmos que celebran la diversidad.

Por otro lado, la actriz mexicana Salma Hayek tendrá un rol destacado durante la jornada. La FIFA la ha designado como embajadora oficial del torneo, por lo que será la encargada de dar la bienvenida a los miles de aficionados locales y extranjeros que se darán cita en la capital del país para presenciar el inicio de la competencia deportiva.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB