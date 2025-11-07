Aguinaldo Inapam: ¿Qué adultos mayores lo reciben en 2025?

Con el inicio del mes de noviembre, millones de personas en México, entre ellas trabajadores y pensionados, se encuentran a la espera del pago del aguinaldo 2025. Dicha prestación es reconocida por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como una obligación de los empleadores hacia sus empleados. En este escenario, algunos adultos mayores con la credencial Inapam se beneficiarán de este pago.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores impulsa políticas para contribuir al bienestar de las personas de edad avanzada en México. De este modo, la dependencia ofrece descuentos en productos y servicios, además de implementar programas de inclusión social.

¿Qué adultos mayores con credencial Inapam reciben aguinaldo?

Los únicos adultos mayores acreedores a esta prestación son aquellos que forman parte del programa de Vinculación Productiva del Inapam.

Este es un esquema a través del cual el instituto conecta a personas mayores de 60 años con empresas, con el objetivo de que se reintegren al mercado laboral. De este modo, los miembros del programa se benefician de las prestaciones que les corresponden a los trabajadores formales por ley, como un sueldo base, seguro médico, vacaciones y, por supuesto, el aguinaldo.

¿En qué fecha deben recibir los adultos mayores con Inapam su aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleadores tienen la obligación de hacer el pago anual del aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre.

El monto del aguinaldo para los adultos mayores que forman parte del programa de Vinculación Productiva del Inapam varía según el sueldo percibido, pues, de acuerdo con las leyes mexicanas, este debe corresponder a mínimo 15 días de salario.

Los sueldos varían según el puesto y la región del país: en la zona libre de la frontera norte puede superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de los estados alcanzan los 9 mil 367 pesos mensuales.

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, en donde se deben entregar unos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Luego de este proceso, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Posteriormente, se presentan las vacantes disponibles y, si alguna es del interés del solicitante, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. Cabe decir que con la credencial del instituto, los adultos mayores tienen acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial Inapam 2025.

Asimismo, la credencial Inapam acredita la identidad de una persona, por lo que resulta útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

