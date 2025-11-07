Beca Rita Cetina: ¿cuándo llega el último pago del 2025 para secundaria?

El año está por concluir y, con el inicio del último bimestre, comienzan también los depósitos de diversos programas sociales, entre ellos la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de secundaria y cuyo apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales.

Durante las primeras semanas de noviembre, varios programas del Bienestar —como las Pensiones para el Bienestar— ya iniciaron la dispersión de recursos. Sin embargo, muchos beneficiarios se preguntan cuándo recibirán el pago correspondiente a las becas educativas.

Calendario del último pago de la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), encabezada por Julio León Trujillo, es la institución encargada de administrar la Beca Rita Cetina y de publicar el calendario oficial de pagos. Este apoyo económico se entrega cada dos meses a los y las alumnas registradas en el programa.

El depósito más reciente se efectuó en octubre, una vez concluido el proceso de incorporación de nuevas beneficiarias, y cubrió el periodo septiembre-octubre.

Siguiendo el esquema bimestral establecido, se prevé que el último pago del año se realice durante diciembre, antes de que inicien las vacaciones de invierno, con el fin de que las familias puedan disponer del recurso antes del cierre del ciclo.

¿Cómo verificar si ya recibiste el depósito?

Los recursos de la Beca Rita Cetina se entregan mediante transferencia directa a la tarjeta del Banco del Bienestar, proporcionada previamente a los tutores o responsables de los alumnos.

Para comprobar si el dinero ya está disponible, los beneficiarios pueden consultar su saldo a través de la aplicación móvil oficial del Banco del Bienestar, una herramienta gratuita que permite revisar los depósitos de forma rápida y muy segura desde el celular.

AO

