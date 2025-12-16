¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 16 y 17 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas a $14.50 el kilo.

Jamaica a $160.00 el kilo.

Toronja a $19.50 el kilo.

Piña Gota Miel a $29.50 el kilo.

Aguacate Hass a $19.50 la malla.

Papa blanca a $19.50 el kilo.

Tomate Saladet a $12.50 el kilo.

Acelgas a $7.50 el rollo.

