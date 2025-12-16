Martes, 16 de Diciembre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 16 y 17 diciembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 16 y 17 de diciembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 16 y 17 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Plátano Chiapas a $14.50 el kilo.
  • Jamaica a $160.00 el kilo.
  • Toronja a $19.50 el kilo.
  • Piña Gota Miel a $29.50 el kilo.
  • Aguacate Hass a $19.50 la malla.
  • Papa blanca a $19.50 el kilo.
  • Tomate Saladet a $12.50 el kilo.
  • Acelgas a $7.50 el rollo.

