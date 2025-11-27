Agroindustria tequilera y legisladores dialogan para fortalecer la competitividad del tequila

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) encabezaron una gira de trabajo con diputadas y diputados federales de diversos grupos parlamentarios, con el propósito de fortalecer la interlocución entre la agroindustria tequilera y el Poder Legislativo, así como avanzar en una agenda técnica que permita modernizar las políticas públicas vinculadas al sector.

La comitiva legislativa estuvo integrada por las diputadas Paulina Rubio (PAN) y Claudia Salas (Movimiento Ciudadano), así como por los diputados Carol Antonio Altamirano y Alberto Maldonado (Morena), Javier Guízar y José Luis Sánchez (Partido del Trabajo).

La visita tuvo como propósito que la CNIT y el CRT expusieran la situación actual de la agroindustria tequilera y los principales retos del sector. Además, las y los legisladores conocieron las acciones que se realizan en el laboratorio del CRT, donde se lleva a cabo un estricto control de calidad para garantizar los estándares regulatorios que distinguen al Tequila.

Durante el encuentro, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano, señaló la importancia de escuchar directamente a los sectores económicos para construir acuerdos en favor de la cadena productiva. Por su parte, el diputado Javier Guízar, impulsor de la visita, destacó que la interacción entre la industria y legisladores permite enriquecer la agenda hacendaria con evidencia técnica.

A nombre de la industria, el presidente de la CNIT, Roberto Ciprés Cruces y el Director General del CRT, Ramón González Figueroa subrayaron la relevancia del Tequila como identidad nacional y motor de desarrollo económico y laboral de país.

Posteriormente, la comitiva realizó un recorrido por una destilería en el municipio de Tequila, donde conocieron los procesos de producción, trazabilidad del agave y los sistemas de certificación que sustentan la calidad y autenticidad de la bebida.

La agroindustria tequilera reconoce y valora el diálogo plural y directo sostenido con las y los legisladores de distintos grupos parlamentarios, un ejercicio que permitió revisar de primera mano la situación actual del sector y los desafíos que enfrenta.

Este encuentro no solo refrenda la disposición de la CNIT y el CRT para colaborar con el Poder Legislativo, sino que también marca un punto de partida para activar acciones concretas, avanzar hacia reformas hacendarias y económicas más eficientes, y fortalecer los mecanismos regulatorios que garantizan la formalidad, competitividad y proyección internacional del Tequila.

La industria reiteró su voluntad de mantener un diálogo técnico, transparente y permanente, especialmente en temas fiscales, económicos, bancarios y de aseguramiento, con el fin de construir soluciones que impulsen el crecimiento sostenido de la cadena productiva.

YC