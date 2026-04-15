Este 15 de abril, la revista TIME publicó su listado de las personas más influyentes del 2026. En esta prestigiosa y reconocida edición aparece la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León XIV.

TIME posiciona a Sheinbaum como una de las personas más influyentes del 2026 en la categoría "Líderes". ESPECIAL

El reconocimiento del TIME

TIME dicta en su publicación de este 15 de abril que la Presidenta "comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados", haciendo referencia explícita a las amenazas de su homólogo de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles y la posible intervención militar en México para acabar con los cárteles de la droga . "Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación".

El TIME declaró que los críticos de la Mandataria aseveraron que la Administración de Sheinbaum "quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador", pero "la ofensiva fue una lección de diplomacia".

La afamada revista de Estados Unidos reconoció la labor de la Presidenta para mitigar el impacto de la delincuencia organizada en el país en lo que va de su Administración al frente del Gobierno de México .

"Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo 'El Mencho', lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva", detalló.

La nota importante del TIME

Pese al reconocimiento de la labor de la Jefa del Ejecutivo en México, TIME también aseveró que queda mucho por trabajar en lo que resta de su mandato, como "la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos".

" Puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero ".

Forbes nombró a Sheinbaum entre las mujeres más poderosas del 2025

El pasado mes de diciembre de 2025, la revista estadounidense Forbes publicó su ranking de " Las mujeres más poderosas del mundo en 2025 ", y en esta lista destacó la presencia de Claudia Sheinbaum en el quinto puesto.

Esta fue la edición número 22 de la lista anual de la revista neoyorquina, la cual se determinó con base en cuatro métricas principales:

Dinero

Medios de comunicación

Impacto

Esferas de influencia

Para los líderes políticos, se consideraron el producto interno bruto (PIB) y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales; también se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todos ellos.

Forbes describió a Claudia Sheinbaum como la mujer que " hizo historia al ser elegida la primera Presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024 . Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de 'Presidenta'".

La revista destacó el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2028 a 2023) de la ahora primera presidenta mujer del país, y señala que "uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de ‘cablebús’" que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad .

También la reconoció como una "científica destacada con un doctorado en ingeniería energética; se encuentra entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas".

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FF