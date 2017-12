Ventas en línea se duplican en sólo dos años

Patricia hizo su primera compra en internet hace dos años. El proceso fue satisfactorio y desde entonces adquiere productos por esa vía. “Es más barato pedirlo en línea que pensar en el tiempo, estacionamiento o gasolina. O quizá te cuesta lo equivalente, pero las cosas te llegan a tu casa y ya no tienes que moverte. Si puedo evitar gente y filas soy feliz”.

Las compras realizadas con tarjetas en sitios de comercio electrónico aumentaron más del doble en dos años. El Banco de México (Banxico) destaca en un informe reciente que las ventas registradas hasta septiembre de 2017 alcanzaron los 89 mil millones 633 pesos. En comparación, en el mismo periodo de 2015 se obtuvieron 38 mil millones 605 pesos.

Sin embargo, también se incrementaron los fraudes cibernéticos. Mientras en el primer semestre de 2017 hubo un millón 577 mil 987 de estos engaños, en 2013 se reportaron 187 mil 573. Las pérdidas llegaron a los dos mil 520 millones de pesos. Se bonificó 57% del dinero reclamado.

Vanessa Ramírez pidió una secadora de cabello de una marca de salón conocida, pero no le llegó nada. “Reclamé, pero nunca me contestaron. Después me percaté en Facebook que no era la cuenta oficial”.

Las ventas registradas hasta septiembre de 2017 alcanzaron los 89 mil millones 633 pesos. AP/Archivo

Ventas en internet con tarjetas* (por trimestre) 2017 2016 2015 Periodo Monto Periodo Monto Periodo Monto 01/07/2017 31 592 01/10/2016 24 842 01/10/2015 13 422 01/04/2017 30 923 01/07/2016 19 829 01/07/2015 12 550 01/01/2017 27 118 01/04/2016 16 394 01/04/2015 11 990 Total: 89 633 01/01/2016 17 142 01/01/2015 14 065 Total: 78 207 Total: 52 027

*Millones de pesos. FUENTE: Banco de México.

Prefieren débito, pero gastan más con crédito en comercio electrónico

Patricia comenta que prefiere comprar artículos en internet con su tarjeta de crédito por si llega a existir algún problema con la transacción. “Es más fácil que te hagan la operación con la de crédito, porque es nada más cancelarte el cargo; con la de débito implica que te devuelvan dinero”.

La usuaria comparte que su primera compra fue una camiseta de futbol americano de la NFL. La adquirió en la página oficial de esta liga porque quería que la prenda estuviera personalizada y en México no la tenían así. “Quería que llegara antes de que empezara la temporada. Yo venía siguiendo mi paquete, salió a tiempo, pero cuando llegó aquí me aparecía que estaba retenido en la aduana”.

Cuenta que compra productos que no encuentra en el país, en sitios como Amazon. “Como discos que no han salido y muero por tener, la mayoría de las veces son curiosidades. Además te encuentras con ofertas o envíos gratis”.

Las operaciones autorizadas con tarjetas de crédito y débito realizadas en sitios de comercio electrónico en el tercer trimestre de 2017 triplicaron el total de las de 2015. El Banco de México (Banxico) destaca que hace dos años se registraron 39 millones 986 mil 255 transacciones. Este año van 118 millones 106 mil 112.

De las autorizaciones entre enero y septiembre de 2017; 65 millones 466 mil 093 fueron mediante tarjeta de débito y 52 millones 640 mil 19 restantes con crédito.

Sin embargo, aunque fueron más las operaciones con débito, los montos gastados a través de crédito son mayores. De las ventas por 89 mil 633 millones de pesos en sitios de comercio electrónico hasta septiembre de este año, 63 mil 207 millones (70%) fueron mediante tarjetas de pago a plazos.

En Jalisco vive el 9% de compradores en línea en el país. AP/Archivo

Jalisco, tercer lugar a nivel nacional

El Estudio de Comercio Electrónico 2017, que elaboró la Asociación Mexicana de Internet AC y comScore y se presentó el 25 de octubre, señala que en Jalisco vive el 9% de compradores en línea en el país, solamente detrás de la Ciudad de México y México, quienes tienen el 22 y 13% de los consumidores, respectivamente.

Según el documento, 51% de los compradores en línea tiene entre 18 y 34 años; 38% entre 35 y 54 años y el resto más de 55 años.

Estados Unidos es al que más se le compró a nivel internacional. Después siguió Asia, América Latina y Europa. Se toma en cuenta el lugar de la sede internacional, por ejemplo eBay, Aliexpress u otros sitios fuera de México.

De acuerdo con el estudio, las principales razones de los consumidores para hacer compras internacionales son precio, artículos únicos y marcas no disponibles en el país.

Además, se indica que, sólo de mayo a julio de 2017, 35% de los compradores en línea adquirió un viaje; 25% servicios de transporte terrestresm y 48% una descarga digital.

El informe destaca que casi la mitad de las personas utilizó un método fuera de línea (como tienda de autoservicio) para pagar sus compras. En pagos en líneas los más usados fueron PayPal, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, en ese orden. Las inquietudes respecto a la seguridad seguían siendo la principal barrera para que los compradores guardaran la información de sus tarjetas.

Contacta a vendedores por internet

La mayoría de las compras que Jonathan hizo este año fueron con entrega en físico. Eso quiere decir que veía artículos que quería en Mercado Libre o Facebook y le escribía al vendedor, a quien citaba en algún lugar público como cafés o plazas. “Tuve un par de compras con envío desde Ciudad de México, pero el costo lo cubría el vendedor. A mí me resultó más conveniente en línea porque el precio es menor”.

El joven explica que si el comerciante que conoce en grupos de redes sociales vive fuera de Guadalajara, pide referencias, videos o evidencias del envío. En Mercado Libre se fija en la reputación que tiene. “Si es con personas en mi ciudad pido revisar el producto antes de hacer un depósito o entregar dinero físico. Recomiendo hacer compras en línea sólo para adquirir productos que no se encuentran fácilmente, pero siempre hay que tener cuidado para evitar fraudes”.

Señala que al adquirir artículos en sitios prefiere pagar con tarjeta de crédito porque piden protocolos de seguridad. “Con personas físicas normalmente realizo depósitos en efectivo ya sea directo en banco o tienda de autoservicio”.

Lo primero que Jonathan compró en internet fueron pedales de efectos para guitarra eléctrica. “Casi siempre lo que compro en línea son productos electrónicos, normalmente son más baratos y muchos de ellos no los encuentro fácilmente en tiendas físicas”.

Compra en línea por falta de tiempo

Saúl tiene dos trabajos. El único día que descansa es el domingo y a veces lo que menos quiere es salir de compras. Esa razón lo motivó este año a adquirir más artículos en sitios de internet.

“Principalmente compro playeras, videojuegos, aparatos electrónicos. No tengo tiempo para ir a las tiendas por mi trabajo. Así hago las compras desde mi computadora, durante o después de las labores”.

Cuenta que lo primero que pidió fue un videojuego de futbol porque el precio era más bajo que en las tiendas convencionales. Le gustó porque lo pudo instalar en su consola directamente desde la página.

Sin embargo, para tener otros productos ha tenido que pagar por el envío o ir por ellos a los establecimientos. Hace unos meses adquirió unas camisetas que le llegaron directamente a su hogar por 80 pesos. “A pesar de que tengo que pagar ese dinero extra es mejor, porque eran cosas únicas que no hubiera podido encontrar en otro lado”.

Saúl usaba PayPal, pero este año cambió a tarjeta de crédito. La empresa estadounidense oferta diferentes formas de pago para realizar operaciones en línea.

“Me era muy cómodo PayPal y no generaba ningún cargo extra. En recientes ocasiones sí he usado tarjeta de crédito para obtener descuentos y promociones”, subraya.

Por la comodidad que representa, recomienda a otras personas comprar productos en línea. “Algunos sitios sólo están abiertos en horarios de trabajo. Y por la ebullición de las tiendas en línea se encuentran muchas ofertas y productos más baratos”.

PARA SABER

Medidas de seguridad

Evita accesar a ofertas que lleguen vía correo electrónico, ya que pueden llevar a páginas no seguras. Mejor ingresa directamente a la página del comercio.

Revisa que el dispositivo en el que harás la compra tenga antivirus actualizados y programas de detección de software malicioso.

Asegúrate de que la dirección del sitio (URL) inicie con https:// porque eso indica que la transferencia de datos entre tu dispositivo y el sitio elegido es segura.

Comprueba la presencia de un pequeño candado en la ventana del navegador antes de introducir los detalles de tu tarjeta. Significa que tu información está cifrada y que el sitio está certificado por un tercero confiable.

Checa opiniones de otros usuarios respecto a su experiencia de compra.

Los productos a precios extremadamente bajos podrían ser un fraude.

Confirma y guarda la información del contacto del vendedor.

Las instituciones financieras ofrecen distinto mecanismos de seguridad, como el servicio de 3D Secure. Más información http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=medidas-de-seguridad

FUENTE: Condusef.

¿Dónde me puedo quejar?