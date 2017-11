Venta de la revista Time genera ansiedad entre sus empleados

La venta de la empresa que edita la célebre revista estadounidense Time en una transacción respaldada por los multimillonarios hermanos Koch, los más generosos donantes de causas conservadoras en Estados Unidos, ha generado ansiedad entre sus empleados.

El pasado domingo, la empresa que edita además de Time las revistas Fortune, Sports Illustrated y People anunció su decisión de vender sus activos a Meredith Corporation en un acuerdo por dos mil 800 millones de dólares.

El acuerdo fue posible gracias a una infusión de dinero de parte de Koch Industries, el extenso conglomerado dirigido por Charles y David Koch, que de manera individual se cuentan entre las 10 personas más acaudaladas en Estados Unidos.

Los hermanos Koch han inyectado más de 100 millones de dólares a las causas de la derecha, de acuerdo con una de sus biógrafas, la periodista Jane Meyer.

El Centro para la Integridad Pública considera que nadie en Estados Unidos se acerca a los recursos ofrecidos por estos hermanos a causas políticas, que incluyeron lo que la revista The New Yorker describe como "una guerra contra (el ex presidente Barack) Obama".

El anuncio de la venta causó una atmósfera fúnebre entre los empleados durante una reunión celebrada este lunes por la revista Time, de acuerdo con una nota publicada esta martes por el diario The New York Times.

"Los empleados (de la revista Time) exigieron saber si los Kochs, los hermanos multimillonarios conocidos por apoyar las causas conservadoras, comprometerían su integridad editorial", destacó la nota.

Tanto Meredith como Time Inc expresaron en un comunicado que la unidad de Koch no tendrá un asiento en el directorio de Meredith y que no tendrá influencia en las operaciones editoriales o administrativas de Meredith.

La compra sucede sin embargo en un ambiente político y social cada vez más polarizado en Estados Unidos, y en momentos en que el presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva contra varios medios de comunicación al calificarlos como fuentes de "noticias falsas".

AO