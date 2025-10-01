Venta Nocturna: ¿Qué otros métodos de pago acepta Liverpool?

La próxima Venta Nocturna de Aniversario de Liverpool se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025 en todas sus tiendas del país, así como en su página web y aplicación oficial. Aunque el nombre hace alusión a la noche, las ofertas estarán disponibles durante todo el día: de 11:00 a 21:00 horas en las sucursales físicas y las 24 horas en sus canales digitales.

Este evento es uno de los más esperados del año, ya que representa la oportunidad de conseguir atractivos descuentos en departamentos como moda, tecnología, muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar y como en cada edición, surge una pregunta común entre los compradores: ¿qué formas de pago estarán disponibles durante esta Venta Nocturna?

Opciones de pago disponibles en la Venta Nocturna de Liverpool

1. Tarjetas de crédito y débito

El método más utilizado son las tarjetas Liverpool y Liverpool VISA, que suelen ofrecer promociones exclusivas, entre ellas meses sin intereses especiales. También se aceptan tarjetas de crédito y débito de distintos bancos, con la posibilidad de diferir pagos a meses sin intereses dependiendo de la institución financiera.

2. Transferencia electrónica (SPEI)

Quienes prefieran no utilizar tarjetas cuentan con la opción de realizar el pago a través de transferencia bancaria interbancaria (SPEI), una alternativa práctica y segura.

3. Pagos en efectivo en tiendas de conveniencia

Liverpool también permite generar una referencia de pago para cubrir el monto en efectivo en establecimientos como Waldo's, Farmacias del Ahorro, 7 eleven, Farmacias Benavides. Esta opción requiere liquidar el total de la compra de una sola vez, sin posibilidad de meses sin intereses.

4. Métodos digitales adicionales

Para las compras en línea, los clientes pueden utilizar PayPal. Estas alternativas resultan útiles para quienes no cuentan con tarjeta de crédito.

Para efecto de disfrutar la Venta Nocturna es esencial planificar las compras con anticipación, verificar las promociones vigentes y elegir el método de pago que mejor se adapte a las necesidades personales, de esta manera, tendrás una experiencia de compra satisfactoria y podrás aprovechar las ofertas especiales disponibles durante este evento anual.

YC