Ven expertos con cautela expectativas económicas para 2019

En un mes, las expectativas sobre la economía mexicana y el tipo de cambio hacia 2019 se deterioraron sustancialmente, tanto por factores internos como externos, y algunos economistas no descartan que en los próximos meses se vean más ajustes a la baja.

De acuerdo con la encuesta Citibanamex, que se publica cada 15 días y en la que participan más de 20 economistas de instituciones privadas, para el cierre de 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el consenso ahora estima un tipo de cambio en un nivel de 20 pesos por dólar, comparado con los 18.85 pesos que se esperaban en el sondeo del 22 de octubre.

Los economistas de Banorte fueron los más pesimistas para el precio del dólar para ese año, al anticipar 22.50 pesos por billete verde, seguido de Bank of America Merrill Lynch con 21.50 pesos y Valmex con 20.90 pesos.

La cancelación del proyecto en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tras la consulta popular de finales de octubre generó preocupación entre los inversionistas de que se plantee tomar decisiones de inversión a través de consultas públicas. Instituciones financieras y calificadoras de riesgo advirtieron sobre las consecuencias que puede tener esa forma de proceder, ya que traería la pérdida de confianza en el país de inversionistas nacionales e internacionales.

“El deterioro de las expectativas económicas se está dando de una manera más rápida y no me sorprendería que en las próximas encuestas se deterioraran aún más, aunque no pasara nada. Hay diversos factores que están incurriendo, con un entorno internacional que se está enturbiando más los factores internos que están erosionando la confianza”, dijo Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica.

Hace un mes, los economistas de Bursamétrica anticipaban un crecimiento del PIB para 2019 de 2.0 por ciento, pero ahora su estimación bajó a 1.5 por ciento. De acuerdo con O’Farrill, sus estimaciones de crecimiento podrían revisarse hacia tasas negativas.

De la misma forma ocurrió con los pronósticos de la encuesta Citibanamex sobre el crecimiento económico para el primer año de gobierno de AMLO, ya que el consenso recortó a 1.9 por ciento desde 2.1 por ciento en la encuesta de octubre.

Además de Bursamétrica, las estimaciones más bajas fueron de los economistas de Scotiabank y Finamex Casa de Bolsa, con una expectativa de 1.6 por ciento, en tanto que Citibanamex y Monex anticipan un 1.7 por ciento.

“Con una muy mala comunicación que se ha dado en el equipo de transición y malas señales del nuevo Congreso, pues la confianza se ha mermado más de lo normal. Lo normal es que arranque un sexenio con muchas expectativas, con perspectivas de inversión, pero está ocurriendo lo contrario”, agregó O’Farrill.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base, destacó que con lo que ha sucedido en las últimas cinco semanas, en las que prácticamente subió 2 pesos el tipo de cambio, hay mayores presiones inflacionarias y como consecuencia suben las tasas de interés, lo que desincentiva el consumo e inversión y provoca una baja en el crecimiento económico.

“Nosotros hace un mes traíamos una estimación de 2.3 por ciento de crecimiento del PIB para 2019, pensando que iba a haber un efecto de euforia en el consumo y que la inversión se iba a incrementar, dado que se había renegociado el T-MEC. Sin embargo, lo que vemos es que la falta de confianza y una percepción de riesgo afectarán la inversión y con ello el crecimiento económico, ahora esperamos un crecimiento de 1.8 por ciento”, dijo Siller.

Esperan más inflación

En cuanto a las expectativas de inflación para 2019, el consenso de economistas en el sondeo las incrementó a 3.90 por ciento, desde 3.80 por ciento anual de la encuesta previa. Al menos seis de 23 economistas pronostican que la inflación general seguirá por encima del objetivo del Banco de México de 3 +/- 1 porcentual.

Los especialistas de Bursamétrica, Scotiabank, Pro Asset Management fueron los que señalaron un mayor incremento de los precios, al anticipar 5.0, 4.34 y 4.20 por ciento, respectivamente.

En cuanto al nivel de tasas del Banco de México, el consenso no anticipa cambio en la política monetaria en lo que resta de este año y el siguiente, por lo que tanto 2018 como 2019 cerrarían con una tasa de referencia de 8 por ciento.

Cae el peso

Este martes, el dólar interbancario cerró en 20.4245 unidades, tocando un mínimo intradía no visto desde el 19 de junio. En el día, el peso retrocedió 32.7 centavos con respecto al pasado viernes, lo cual significó una caída de 1.63 por ciento.

En ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 20.70 unidades, cifra mayor a las 20.45 unidades reportadas el viernes como cierre por Citibanamex.