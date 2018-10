Una de cada 10 gasolineras en Jalisco, de nuevas marcas

De las 823 gasolineras en el Estado, actualmente hay 85 (10%) de marcas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex). De estas, 61 se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De acuerdo con una comparativa de datos entre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las páginas oficiales de las empresas, la marca Oxxo Gas, del grupo mexicano Femsa, es la que tiene mayor presencia en el Estado con 29 espacios de venta de hidrocarburo, seguida de la anglo-holandesa British Petroleum (14) y la española Repsol (11).

Esto significa que de las 43 marcas que llegaron al país luego de la Reforma Energética, solamente nueve tienen presencia en la Entidad: Shell, BP, Repsol, Oxxo Gas, Petro Seven, Hidrosina, G500, Akron y Grupo Eco. Ésta última con una sola gasolinera en Tizapán el Alto.

“Si bien la gente observa que no ha bajado el precio de las gasolinas, sí ven resultados en la calidad de su combustible por los aditivos que le agregan las nuevas marcas”, aseguró Jorge Antonio Mejía, investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias-Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El análisis estadístico muestra que Jalisco está por debajo del promedio nacional en cuanto a presencia de combustibles automotrices diferentes a Pemex.

En opinión de los usuarios tapatíos, las nuevas marcas han permitido el acceso a litros completos de gasolina y a una mejor calidad del combustible.

“La gasolina ha mejorado en durabilidad, tiene menos evaporación y rinde un poco más”, señaló Rafael Aceves, automovilista que gasta 300 pesos diarios en combustible.

Marcas de gasolineras en Jalisco Marca Estaciones Oxxo Gas 29 British Petroleum 14 Repsol 11 Shell 10 Petro Seven 9 G-500 8 Hidrosina 2 Akron 1 Grupo Eco 1 Total: 85 (61 en ZMG y 24 en el interior de Jalisco)

Municipios con mayor presencia de nuevas marcas Municipio Estaciones Guadalajara 21 Zapopan 16 Tlajomulco 13 Tlaquepaque 6 Tonalá 5 Puerto Vallarta 4

Prefieren estaciones de recién ingreso

Aunque en términos generales, las gasolinas de las nuevas marcas que compiten con Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen un precio promedio entre 10 y 30 centavos más alto que el resto de las estaciones, los usuarios manifiestan predilección por los hidrocarburos de recién ingreso en México.

Entre los motivos que aducen, se encuentra el aditivo o carburante extra que empresas como Shell, British Petroleum u Oxxo Gas ofrecen en sus combustibles; así como la mayor transparencia de las nuevas estaciones en despachar litros completos.

José Luis Lara, quien trabaja en un taller mecánico, considera que los aditivos sí le han hecho una diferencia en el rendimiento de su vehículo, por lo que decidió llenar su tanque con combustibles de las marcas Repsol y BP. Asegura que el rendimiento es 15% superior que al usar gasolina de Pemex, a pesar de que ésta es entre 10 y 15 centavos más barata.

De las nueve marcas instaladas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), British Petroleum ofrece el combustible más caro, con precios de gasolina regular hasta de 20.12 pesos el litro en Guadalajara y Zapopan, y de 21.58 pesos la gasolina Premium en las sucursales de Zapopan.

En contraste, el precio promedio de la gasolina regular en la ZMG va de 19.91 a 19.96 pesos (Magna), y de 21.23 a 21.32 pesos (Premium), de acuerdo a cifras actualizadas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

LA VOZ DEL EXPERTO

Pemex debe renovarse

Jorge Mejía (académico de la UdeG)

Para el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), la preferencia de los consumidores jaliscienses hacia las nuevas marcas de gasolinas deberá implicar un replanteamiento del servicio y calidad de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Si Pemex no se actualiza y renueva en la generación de combustibles automotrices, si la gente de plano les dio el adiós por el maltrato que recibieron en décadas, el consumidor mexicano difícilmente confiará en sus distribuidores y Pemex va a ir desapareciendo paulatinamente del mercado”.

A corto y mediano plazo, Mejía destacó que observa una expansión de las marcas de combustible ajenas a Pemex, e inclusive, que éstas se provean de su propia gasolina y no sólo de la que provee la paraestatal, añadiendo únicamente el carburante o aditivo.

“Obviamente el mercado es más que atractivo, al no bajar los precios el margen de utilidad es mayor y, por lo tanto, sus planes de expansión siguen viento en popa”, manifestó.

Según Mejía, el usuario en Jalisco y Guadalajara sí ha notado en sus vehículos la mejor calidad del combustible de Repsol o BP sobre el de Pemex.

“Inclusive, ya ocurre el fenómeno de que, cuando empezaron a tener buenos resultados las nuevas marcas, el mismo Pemex anunció que les va a inyectar carburante a sus gasolinas. Si no lo hace, se irá rezagando más de lo que ya lo ha estado haciendo en el mercado”.

Precios, ayer, del diésel y de las gasolinas regular y premium en la ciudad. EL INFORMADOR/A. García

Precio aumenta 20% en el último año

El comerciante Manuel Rodríguez asegura que, apenas un año antes, solía poner mil 500 pesos a la semana a su vehículo para transportar mercancías. Sin embargo, el incremento de los precios de las gasolinas también derivó en que ahora pague mil pesos más para su coche.

“Es mi medio de transporte, no tengo otra manera de moverme y tengo que trasladar personas a otros sitios”, manifestó. “Me afecta bastante, porque son cuatro mil pesos más al mes que gasto”.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guadalajara ha sufrido un incremento de 19.27% en el precio de gasolinas y lubricantes de julio de 2017 a julio de 2018, superando el aumento promedio nacional de 14.09 por ciento.

En los últimos cinco años, los combustibles en la capital jalisciense han tenido un alza acumulada de 66%. De allí que Manuel haya decidido tomar dos medidas para ahorrar dinero.

“En primera, ahora trato de agarrar un vehículo de más bajo cilindraje para ahorrar algo. Tengo dos coches, pero el otro de seis cilindros gasta hasta 40% más de combustible”, compartió.

“En segunda, y para recortar gastos, me cambié del lugar donde vivía a otro más cercano a donde trabajo. Pagaba un poco más renta en esa casa y me mudé a una casa más chica que me cobra menos, pero el dinero que no pago en la renta se va para la gasolina”, aseguró.

Al alza

Al analizar el registro promedio mensual del precio de gasolina en Jalisco (agosto de 2018), se observa un incremento de 21.75% en el costo de la gasolina regular (de 16.09 a 19.59 pesos el litro), 21.27% en el costo del diésel (de 16.73 a 20.29 pesos el litro), y la gasolina Premium se elevó un 16.8% (de 17.95 a 20.97 pesos), al compararlo con agosto de 2017.

Esto coloca a Jalisco en el tercer lugar nacional con la gasolina Magna y la Premium más caras del país, así como con el cuarto sitio del diésel más costoso a nivel nacional.

Empresas “desembarcan” en el Estado

En los últimos meses, varias de las nueve marcas de gasolineras que actualmente operan en Jalisco han anunciado públicamente la apertura de varias de sus estaciones de servicio.

En noviembre de 2017, Petro Seven presentó la renovación de imagen de su estación de servicio en Tlajomulco, y anunció que tenía 10 gasolineras operando en la Entidad de las 230 que tiene a nivel nacional.

En el acto estuvo presente Lorenzo Meyer, director de Vinculación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien ponderó las ventajas de la competencia entre varias empresas por el mercado de los combustibles.

“Esto es lo que queremos ver de la Reforma Energética: más marcas, más opciones para los consumidores, los consumidores estuvimos acostumbrados a que había una sola marca y un solo precio y no había un elemento diferenciador”, indicó.

Para el 9 de marzo de este año, British Petroleum (BP) inauguró oficialmente su nueva estación de servicio en el cruce de las avenidas Patria y Pablo Neruda, en las cercanías de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“Estamos seguros que esta alianza atraerá atractivos beneficios para los consumidores locales y para ustedes, pues tiene el respaldo de una marca con alto reconocimiento a nivel mundial, y sin duda, les permitirá hacer frente a la creciente competencia del mercado de combustibles en México”, declaró en su momento Arturo Aceves, director de aperturas de BP en México.

Apenas una semana después, la empresa mexicana Akron anunció la apertura de su primera estación en avenida Patria y Naciones Unidas, y se dijo que sería la primera de 600 estaciones que se abrirán en México durante los próximos cinco años.

“(La gasolina de Akron) ofrece varias características, una de ellas es el tema del rendimiento que es de hasta 10% más y ofrece una reducción de hasta 40% en emisiones contaminantes”, explicó Joel Corona Coronado, director general de Grupo Akron.

Pemex cuenta con la mayoría de distribuidores, pero arrastra una mala percepción entre los consumidores. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

En último informe, Peña justifica gasolinazo

Como una medida necesaria para evitar recortes a programas sociales, y para dejar de entregar un subsidio al precio de las gasolinas que generó una deuda de 200 mil millones de pesos, el Presidente Enrique Peña Nieto justificó la liberalización de precios de los combustibles de inicios de 2017, que generó un gran incremento del costo de los mismos.

“Fue una decisión muy difícil. Asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina. O hacíamos eso, o teníamos que hacer recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos como el programa Prospera, a la inversión en salud, en educación”, indicó el Mandatario en un video promocional de su Sexto Informe de Gobierno.

Respecto al subsidio que mantenía fijos los precios de la gasolina, Peña Nieto aseguró que era insostenible de mantener porque, además de la deuda contraída, era sólo benéfico para los mexicanos de mayores ingresos.

“El 30% de los mexicanos consume el 80% de la gasolina del país, y es el 30% de la población de mayor capacidad económica... Era una inconsistencia que los más favorecidos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos”, agregó.