Trump exenta a México y Canadá de aranceles al acero... por ahora

A pesar de las voces de todo el mundo que se manifestaron en contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la imposición de un arancel de 25% a las compras de acero de otras naciones, y de 10% al aluminio.

Los nuevos impuestos a las importaciones de estos productos entrarán en vigor en un plazo de 15 días, tiempo en el que el Gobierno estadounidense verá “quienes son los que nos tratan de forma justa y quienes no”, señaló Trump en la Casa Blanca, poco antes de firmar una proclamación con la medida.

El mandatario agregó que, “por ahora”, y en tanto dure la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), esta medida proteccionista no se aplicará a México y Canadá, sus socios en el acuerdo comercial.

Pero advirtió que “si no llegamos a un acuerdo en la renegociación, entonces daremos por terminado el tratado y empezaremos a renegociar desde cero”. No obstante, matizó su comentario al afirmar: “Creo que vamos a alcanzar un acuerdo por el TLCAN. Ya lo he dicho por largo tiempo; y si tenemos un acuerdo, no habrá aranceles para Canadá y México”.

Unas horas después del anuncio de Trump, la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo, afirmó que “el proceso de negociaciones para la modernización del TLCAN sigue su curso de manera independiente a ésta o cualquier medida de política interna que tome el Gobierno de Estados Unidos”.

La medida comercial, que ha levantado temores de una guerra comercial de alcances globales, provocó una molestia generalizada. En Bruselas, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malström, sostuvo que “la UE debería ser exonerada” de los aranceles aduaneros. “La UE es un aliado cercano de Estados Unidos. Voy a pedir más claridad sobre este asunto en los próximos días”.

En tanto, los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio emitieron una dura nota conjunta donde adelantaron que su Gobierno “recurrirá a todas las acciones necesarias” para “preservar sus derechos e intereses”.

Nace acuerdo comercial en tiempos de proteccionismo

Los jefes de Comercio de los 11 países del CPTPP, también conocido como CPP11, se dan la mano. AP/E. Félix

Los representantes de las 11 naciones que firmaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés y más conocido como TPP11) lo tienen claro: el acuerdo comercial llega en buen momento ante lo que parece ser una arremetida proteccionista proveniente de Estados Unidos.

El TPP11, un ambicioso tratado comercial que comprenderá 13% del comercio mundial, “es una señal en muy buen momento, porque sabemos que hay presiones proteccionistas que podrían terminar en algo que no queremos, en una guerra comercial”, dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz, anfitrión de la firma del convenio.

El nuevo bloque está formado por México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y cuando entre en vigor - sesenta días después de que sea ratificado por la mitad de los firmantes-, eliminará entre 65% y 100% del universo arancelario de los países miembros.

Aunque Estados Unidos dejó el acuerdo hace un año, el país norteamericano estuvo muy presente en la ceremonia de firma que se llevó a cabo en un hotel de Santiago.

Su salida, que en un comienzo se pensó sería el final del acuerdo, permitió a los demás países llegar a “un lugar mejor del que hubiésemos pensado”, dijo el Gobierno chileno sobre las 20 disposiciones (11 de ellas referentes a propiedad intelectual) que quedaron fuera tras el retiro de Estados Unidos.

Megabloque

El TPP11 crea un bloque de 500 millones de personas cuyo ingreso per cápita promedio es de 28.000 dólares. La suma de las economías alcanza a unos 10 billones de dólares.

El acuerdo comercial fue concebido por la administración de Barack Obama como contrapeso a la creciente influencia de China en el área Asia Pacífico.

La ausencia de Estados Unidos en el acuerdo deja la vía libre al país asiático, el otro gigante del comercio mundial que no participa en este pacto, pero que negocia su propio acuerdo comercial en la región Asia Pacífico con un buen número de países asiáticos, además de Nueva Zelanda, y que también tiene los brazos abiertos para entrar al TPP11.