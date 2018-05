Totis desmiente rumores sobre cierre de fábrica

Durante el fin de semana, en redes sociales circularon rumores que indicaban que Fritos Totis del Sureste se había declarado en quiebra, a decir de algunos ex trabajadores de la fábrica, a lo cual muchos reaccionaron con tristeza debido a que la fritura es uno de los elementos tradicionales de las fiestas infantiles.

Sin embargo, la propia empresa respondió a diferentes mensajes de nostálgicos usuarios que en una fotografía pedían que la noticia fuera falsa.

''No nos iremos, siempre estaremos contigo'', ''Por aquí nos veremos mucho tiempo más'', ''¡Nos quedamos por siempre!'', ''Sin Totis, no hay fiesta'' y ''No me voy, esas piñatas no se rellenan solas'', fueron algunas de las respuestas que dio la empresa a través de su página de Facebook, con lo cual, apagan cualquier rumor sobre el supuesto cierre de la fábrica.

En Twitter, los consumidores de la fritura ya se habían expresado con motivo de la clausura:

La publicación emitida el lunes 30 de abril con motivo del Día del Niño dice que "Porque seguimos siendo niños, gracias por estar a nuestro lado. #FelizDíaDelNiño 2018, ¿vamos planeando 2019?''.

OF