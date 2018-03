Tony Gutiérrez, primera mexicana en dirigir aerolínea extranjera

Tony Gutiérrez se convirtió hace seis años en la primera mujer mexicana en ocupar la dirección general de American Airlines en México, empresa en la que ha laborado por 44 años con éxitos, grandes logros e innumerables reconocimientos.

Inició en la compañía como secretaria en el área de reservaciones, aunque con el firme compromiso de desarrollar su carrera profesional dentro de la aerolínea, lo que logró con su determinación y profesionalismo que la llevaron a ocupar diversos cargos en áreas como boletos y finanzas.

Fue hasta 1995 cuando directivos de la aerolínea estadunidense la designaron como directora comercial, y desde esa fecha ha liderado a un equipo de colaboradores para contribuir a la expansión de la compañía en México.

Su destacada y exitosa trayectoria le mereció ser nombrada como directora de American Airlines en México, a partir del 1 de junio de 2012.

"Es un orgullo y un honor haber colaborado en American Airlines tantos años de mi vida, durante los cuales he aprendido a enfrentar retos, y en todos salir adelante de forma exitosa al combinar la excelencia en la operación, servicio al cliente y planeación corporativa", comentó.

En entrevista, Tony Gutiérrez comenta sobre el papel de la mujer en la industria, y refiere que en la actualidad es más fácil que el género femenino se incorpore al sector, siempre y cuando exista el interés por parte de la empresa, como es el caso de la aerolínea que representa.

"En American Airlines México, el 60 por ciento de los empleados son mujeres, y existen muchos programas para su desarrollo; la empresa es muy abierta a la diversidad y a la inclusión, además de que es vanguardista en este tema", expuso.

La directiva sostuvo que en la inclusión femenina se ha avanzado mucho, y hoy en día hay más oportunidades que las que existían hace 40 años.

Será el próximo 4 de mayo cuando Tony Gutiérrez deje la dirección de American Airlines México; "no me puedo quedar de muestra", dijo entre risas, aunque no dio más detalles de quién ocupará su lugar o si será una mujer de nacionalidad mexicana.

Gutiérrez recibió durante su carrera diferentes premios y reconocimientos como la Presea Rosa de los Vientos; 50 Mujeres más Poderosas; Chairman´s Award; American Airlines 2014; Presea Leo Cortina, AFEET 2015; Premio CIMA al líder del año; Universidad Anáhuac del Norte 2016, y Las 100 mujeres más poderosas de México, entre otros.

AO