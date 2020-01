Telmex requiere 105 mil MDP para pensiones

Las medidas asimétricas impuestas por el regulador a Telmex generan una caída en ingresos y un impacto económico al fondo de pensiones que significa 105 mil millones de pesos (MDP) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la compañía en este rubro, señaló el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

El sindicato explicó que la cifra crece año con año “y el entorno fiscal adverso que contempla la no deducibilidad en la inyección de recursos al fondo, la empresa no cuenta y manifiesta que no aportará más recursos”.

Para enfrentar esta situación, Telmex propuso al Comité Ejecutivo Nacional del STRM que cada trabajador activo o jubilado adquiera un paquete de acciones de Telmex con un valor equivalente a su cotización de 1990 y con cargo a su pensión jubilatoria, siendo proporcional a su antigüedad, edad, salario y expectativa de vida.