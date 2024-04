Buenas noticias para los fans de “La Josa”. La estrella mexicana, icono del pop latino, llevará su gira "Libertad" a Zapopan, para hacer cantar a sus seguidores con ese repertorio tan exitoso que tiene. La cita es el próximo 21 de junio en el Auditorio Telmex.

Desde sus inicios, “La Josa” ha destacado por su voz única en el grupo Kabah, una de las bandas más importantes de México en los años noventa; sin embargo, María José sobresalió como solista en 2007, gracias a su disco homónimo en donde incluyó canciones llenas de pop, dance y balada.

Incluso, María José estuvo a cargo de abrir los conciertos de Gwen Stefani en el "The Sweet Escape Tour" en 2007 y Rihanna en "The Good Girl Gone Bad Tour" en 2009.

La intérprete también ha destacado por su participación en diversos proyectos tanto de televisión como en teatro: fue juez en programas de televisión como "La Voz" o "Pequeños Gigantes", y protagonizó obras de teatro como "Jesucristo Superestrella". También ha logrado consolidarse como una las artistas más taquilleras del país, de las más grandes vendedoras de discos y de las intérpretes mexicanas de mayor impacto en plataformas y redes sociales.

No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo hits como “Me equivoqué”, “Prefiero ser su amante”, “No soy una señora”, el próximo 21 de junio en el Auditorio Telmex. Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex el lunes 15 de abril; mientras que la venta general, iniciará el 16 de abril a través de las taquillas del inmueble o en Ticketmaster.

