Raphael, “El Divo de Linares”, ofrecerá un concierto el próximo sábado 13 de abril, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex.

El intérprete llegará con su gira “Victoria” con la cual cantará sus emblemáticos temas como “Mi gran noche”, “Yo soy aquel”, “Escándalo” y “Qué tal te va sin mí”, entre otras, además de las recientes que se incluyen en el álbum que le da nombre al tour; de hecho, se encuentra promoviendo “Victoria Tour Edition”, y adelanta en entrevista con EL INFORMADOR que pronto habrá música nueva.

“Yo estoy feliz (de volver a Jalisco) siempre que puedo y me llaman, estoy encantado. A finales del año pasado salió el disco de ‘Victoria’, el cual es álbum cabecera de este concierto, aunque naturalmente cantaré temas como ‘Cuando tú no estás’, ‘En carne viva’, etcétera. Pero también interpretó canciones nuevas, para que cuando la gente salga (del show) no diga que siempre interpreto lo mismo”.

Aunque es una leyenda de la música, Raphael tiene la capacidad de reinventarse constantemente. “Al público, de entrada, hay que darle todo lo que espera que tú des, las cosas conocidas y lo que quieren escuchar, pero después hay que plantearles nuevas cosas para que se las lleven en el oído y el día de mañana puedan también ser éxitos. Que sepa la gente que tú te preocupas por renovarte constantemente”.

El álbum “Victoria” fue desarrollado por Pablo López, quien también estará trabajando con él en el próximo disco. “Yo siempre he grabado a Manuel Alejandro y a José Luis Perales, pero ahora le toca el turno a Pablo, quien me entiende muy bien y estamos haciendo cosas muy buenas”.

El sabor de la victoria

Raphael es una estrella consolidada, llevándose la victoria del amor que le tiene el público, por eso había que preguntarle a qué sabe la victoria en este momento de su vida: “La victoria es mi carrera, el público, mi familia, mi mujer, mis hijos y sobre todo la repercusión que he tenido siempre entre la audiencia, año tras año, eso es innegable, está ahí y es maravilloso poder recoger todo ese cariño que la gente me tiene desde hace tanto tiempo y comprobar que esto se ha esparcido por cinco generaciones, hay mucha gente joven viéndome, gente no tan joven, y personas de mi edad, es muy difícil conseguir (esto), pero he tenido esta suerte, además, porque me cuido mucho para estar muy bien, estando en forma y de que mi voz suene como suena y como se ha escuchado siempre”.

Sobre si alcanzar la victoria en algún momento de su carrera se convirtió en una ambición o un objetivo, responde: “Trabajé y sigo trabajando mucho para que las cosas pasen, porque si no, no suceden. El mundo tiene muchas cosas qué hacer en el día como para pensar en mí. Entonces, hay que colarse por algún lado siempre, para que la gente sepa de mí aunque no me vea y sepa que existo y después pueda ir a verme como en este caso lo hará Guadalajara, para que comprueben que estoy muy bien”.

Sin fecha de caducidad

Raphael está muy activo y el retiro no es algo que ocupe su mente. “Yo no pienso hacerlo nunca, naturalmente sé que algún día tendré que irme, pero no lo haré despidiéndome y esas cosas, porque son muy tristes además. No, el día que yo tenga que irme, me quedaré en casa y punto, pero no con giras del adiós, porque es mentira, porque tu corazón no quiere decir adiós”.

Externa el músico que él forma parte de mucha gente, “como ellos forman parte de mí, somos un binomio que ahí está y así será hasta el final, que no sabe cuándo será”.

Finalmente, sobre cuál es la perspectiva que tiene sobre la manera en la que ahora se hace música en cuanto a estilos y tendencias, responde que oye muchas cosas, aunque no todas le llegan o le llenan: “Pero el día que me llegue alguna, la cantaré, pues en eso no tengo tapujos, cuando en la vida me ha gustado alguna cosa, la he cantado, fuera de quien fuera, en mis primeros tiempos ahí está por ejemplo ‘A mi manera’ que ha sido tan famosa, así como otros temas inmortales que ya grabé. Así que si ahora yo escucho algo que me va a emocionar, pues lo hago, pero no encuentro nada que sea apetecible, prefiero quedarme con lo que tengo por ahora”.

La gira de “Victoria” comenzó en Chile, Perú y Argentina, ahora llega a México, después Raphael irá a Colombia para regresar a su temporada por Europa.

Agéndalo

Clásicos inmortales

Raphael en concierto con su tour “Victoria”. Sábado 13 de abril, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos desde 700 hasta dos mil pesos, de venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

CT