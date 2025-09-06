CUPRA continúa su camino de expansión en México con la apertura de un nuevo espacio en la capital del país. Tras la reciente inauguración de CUPRA Garage Interlomas el 28 de agosto, la marca refuerza su presencia en el sur de la Ciudad de México con CUPRA Garage Coapa, ubicado en Anillo Periférico 6640, San Bartolo el Chico, Tlalpan.

Más que una concesionaria, este nuevo Garage se concibe como un punto de encuentro para la comunidad de la Tribu CUPRA y de SEAT, donde el diseño, la tecnología y la experiencia de conducción se combinan para ofrecer una visión distinta de la movilidad. En este espacio, los visitantes pueden conocer modelos como el CUPRA Formentor VZ, CUPRA León VZ, CUPRA Terramar y CUPRA Ateca, así como la gama SEAT, que incluye Ibiza, Arona, León y próximamente ediciones especiales como el SEAT León 25 Aniversario.

Con la apertura de Coapa, la red nacional de CUPRA alcanza un total de 36 espacios, entre 35 CUPRA Garages y un CUPRA City Garage, consolidando la presencia de la marca en México.

En la Ciudad de México, los puntos de contacto incluyen CUPRA City Garage, San Ángel, Pirineos, Lomas, Del Valle, Puerto Aéreo, Santa Fe, Pedregal y Coapa.

Este crecimiento refleja no sólo la expansión física de la marca, sino también el compromiso de su red de concesionarios y de más de 35 colaboradores enfocados en CUPRA y SEAT México. La idea es crear espacios que conecten con un estilo de vida auténtico y sofisticado, más allá de la venta de automóviles.

La inauguración de CUPRA Garage Coapa demuestra que la marca no sólo amplía su red de concesionarios, sino que también busca ofrecer experiencias que transformen la manera en que sus clientes viven la movilidad.