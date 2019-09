Tapatíos pierden viajes por quiebra de Thomas Cook

Annel Becerra y su esposo Moisés Ramírez se casarán el 5 de octubre. Su luna de miel a Europa iniciaría el 7 del mismo mes saliendo de Cancún a Manchester y volverían el 18, pero sus planes cambiaron cuando, este lunes, la operadora turística Thomas Cook se declaró en quiebra.

Sus vuelos eran por la aerolínea de la empresa británica y ahora nadie se quiere hacer responsable, ni el banco, ni la página por donde los compraron. Pese a que los vuelos interiores en Europa y los hospedajes ya estaban listos, ahora no pueden costear otros viajes iguales pues los precios se dispararon hasta 100 ó 200 por ciento.

En total, Annel y su pareja perderán unos 90 mil pesos, por lo que ella fue a interponer una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Allí le dijeron que no era la única y que, de hecho, la instancia ya estaba girando un boletín para que los trabajadores supieran cómo actuar: si por queja individual o una sola con todos los consumidores.

“El 24 de junio yo hice una reservación a través de otra página de viajes para el vuelo redondo. Se hizo todo el registro y se pagó, pero el lunes me llegó un correo de la página en el que me decían que Thomas Cook no me podía garantizar un reembolso y se deslindaron de las acciones de la empresa”, explicó.

Cuando fue a asesorarse a una agencia de viajes de Ocotlán —Annel vive en La Barca— le informaron que había otras cinco personas, procedentes de Jamay, que fueron por la misma situación. También se encontró un grupo de WhatsApp integrado por los afectados en el que suman 29 personas más. En total, hay al menos 37 personas en la misma situación en Jalisco.

Thomas Cook, la empresa de Reino Unido dedicada principalmente a la venta de paquetes turísticos y con una aerolínea propia, se declaró en quiebra y, con ello, 105 aviones quedaron en tierra retenidos por el gobierno británico.

Como consecuencia del cierre de Thomas Cook, aproximadamente 600 mil turistas, de los cuales 150 mil eran del Reino Unido, quedaron varados en 51 destinos de 17 países.

La afectación en Cancún sería de unos 23 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Turismo. Los habitantes de Reino Unido son de los principales turistas de la Riviera Maya y Cancún y la gran mayoría llegaba a través de esta aerolínea.