Sí al aumento salarial, pero gradual para evitar inflación: Concanaco

Un alza a los salarios mínimos debe ser gradual, porque si bien el monto actual de más de 88 pesos es insuficiente para vivir, realizar un fuerte aumento puede provocar una cascada inflacionaria e irá en detrimento del poder adquisitivo, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, ante la próxima revisión salarial.

Un incremento a los salarios debe evitar consecuencias adversas porque si "va a tener efectos colaterales, puede terminar en un efecto contrario al que se desea. Qué es lo que se busca con esto, aumentar el poder adquisitivo de los asalariados. Si deriva en un proceso inflacionario o en una reducción de plazas laborales el efecto... sería contrario", añadió.

El aumento al salario mínimo no puede darse por decreto ni unilateralmente, es importante que se discuta en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para que de manera "colegiada y responsable" se tomen las decisiones, entre gobierno, patrones y trabajadores y se eviten efectos contraproducentes.

En conferencia de prensa, el líder del comercio organizado del país, dijo que el salario mínimo "no es suficiente para satisfacer las necesidades de la canasta básica. Sí debe de haber un ajuste que deba satisfacer eso, tal vez le podríamos aumentar la palabra gradualidad, para que el efecto no sea contraproducente. De poco sirve que los incrementos de salario traigan una cascada inflacionaria que no solamente erosionada los aumentos, sino que va en detrimento del poder adquisitivo".

CE