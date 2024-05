SAT: ¿Se deben declarar los préstamos a familiares o amigos?

El plazo para la presentación de la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para personas físicas finalizó el pasado martes 30 de este año 2024 . Esta obligación fiscal es crucial para los contribuyentes, y su cumplimiento en tiempo y forma es fundamental para evitar sanciones económicas por parte de las autoridades tributarias.

En relación con los préstamos realizados entre familiares y amigos, es importante tener en cuenta las normativas fiscales al respecto. Según lo establecido en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, son las personas morales quienes están obligadas a declarar los préstamos de familiares o amigos cuando la cantidad supera los 600 mil pesos. Sin embargo, aquellos préstamos que no excedan este límite no requieren ser declarados ante el SAT.

Además, es esencial comprender las consecuencias de no presentar la Declaración Anual en tiempo y forma. El incumplimiento de esta obligación tributaria puede acarrear sanciones económicas significativas por parte del SAT. Las multas por no presentar la Declaración Anual varían dependiendo de la situación , oscilando entre mil 400 y 17 mil 370 pesos por cada obligación no declarada dentro del plazo correspondiente, y entre mil 400 y 34 mil 730 pesos por presentar una declaración fuera de término.

Es importante que los contribuyentes estén al tanto de estas normativas y plazos para evitar sanciones y cumplir con sus obligaciones fiscales de manera adecuada. La correcta presentación de la Declaración Anual y el cumplimiento de las normativas fiscales contribuyen al buen funcionamiento del sistema tributario y al fortalecimiento de la economía del país.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV