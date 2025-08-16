Vanrenta consolida expansión con su sexta emisión bursátil y apuesta por el Bajío.

La empresa tapatía Vanrenta dio el campanazo de su sexta emisión bursátil el pasado 12 de agosto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refrendando así su compromiso de ofrecer a sus clientes soluciones financieras competitivas y un servicio diferenciado.

Vanrenta se especializa en proveer esquemas de arrendamiento puro o leasing para empresas de diversos tamaños.

Entre las soluciones que ofrece se incluye Arrendamiento Vehicular (compactos, sub, flotillas, vehículos premium), Arrendamiento de Carga y Pasaje (pick ups, camiones, autobuses), Arrendamiento de Maquinaria, Equipo médico y hospitalario así como tecnología especializada. El director de la BMV, Jorge Alegría, destacó que Vanrenta ha logrado acceder a capital de largo plazo gracias a su sólida calidad crediticia. “Este acceso a recursos permite otorgar arrendamiento y atender el sector automotriz y de transporte. Tiene solidez financiera: más capital, más crecimiento, más oportunidades para clientes e inversores”, afirmó.

Uno de sus diferenciadores en el mercado de Occidente es su departamento de “concierge”, que cuenta con una flota de unidades para garantizar la movilidad de los clientes en caso de siniestro o pérdida total. Además, ofrece un seguro eficiente contra robo, con protección satelital certificada por aseguradoras, lo que ha permitido minimizar el impacto en comparación con el resto de la industria y realizar sustituciones inmediatas de unidades en caso de pérdida total.

Plan en el Bajío y resistencia ante la incertidumbre comercial

Durante la colocación de la sexta emisión bursatil, el director general Jorge Robles y el director financiero Miguel Marquéz señalaron que, aunque la revisión del tratado comercial y posibles aranceles a autos chinos podrían afectar al sector, Vanrenta se mantiene sólida gracias a su enfoque en la demanda interna y diversificación.

“El total de nuestra cartera corresponde a arrendamiento puro, enfocado principalmente en equipo de transporte, donde el 80% son vehículos y el resto equipo médico e industrial”, explicó Marquéz. Robles subrayó que la estrategia en el Bajío ha sido clave para crecer sin comprometer la estabilidad: “Tenemos un equipo comercial en esas zonas que origina cartera y se envía al backoffice en Guadalajara; eso minimiza el riesgo y es fruto de más de siete años de trabajo en esos mercados”.

Crecimiento y respaldo bursátil

Desde su incursión en el mercado de deuda en 2018, la empresa ha incrementado su capacidad de financiamiento, esta última emisión se llevo a cabo con una sobredemanda de 1.92 veces.

La emisión cuenta con calificación «AAA» por parte de HR Ratings y Moody’s, lo que confirma su alta calidad crediticia.

Vanrenta forma parte de Grupo Vanguardia, conglomerado con más de 67 años de experiencia que integra 14 agencias de automóviles nuevos y una de seminuevos; sin embargo, arrenda vehículos de todas las marcas, no solo del Grupo. Con esta nueva colocación, la empresa busca seguir expandiéndose, fortalecer su presencia en el Bajío y ofrecer a sus clientes más herramientas para competir en un entorno económico retador.

Contacto

Domicilio: Av. Ignacio L Vallarta 5408-A, Jardines Vallarta, 45027 Zapopan, Jal.

Teléfono: 33 1816 5000

Página de internet: vanrenta.com.mx

IG: vanrenta_arrendamiento_puro

Facebook: Vanrenta

LinkedIn: Vanrenta | Arrendamiento Puro

