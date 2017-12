Pymes de Jalisco, rezagadas en adopción de tecnología

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Jalisco aún no han logrado adoptar las nuevas tecnologías para mejorar sus procesos e incrementar sus ganancias, por lo que se encuentran rezagadas. Los motivos se deben a no saber utilizar la tecnología en su beneficio y por no invertir bien el dinero en tecnología que realmente ayude a la compañía.

Así lo analizó Miguel Ángel Arce, director general de la consultora tapatía MDO Tecnología, una compañía que asesora a alrededor de 160 empresas jaliscienses en adopción de nuevas tecnologías, y que para 2018, junto con la empresa Zoho (de la India), entregarán ocho mil paquetes de tecnología a Pymes locales de manera gratuita.

A nivel nacional, 65% de las pequeñas y medianas empresas son de carácter familiar, pero apenas dos de cada 10 cuenta con alguna certificación en sus procesos, y la mitad no utiliza técnicas para mejorar su calidad y productividad, lo cual reduce la sobrevivencia a mediano y largo plazo de las Pymes locales, consideró el gerente general de MDO.

“Para que una empresa adopte la tecnología en sus procesos, se debe comprender de qué se trata lo que vas a adoptar. Si lo vas a delegar a alguien que no sabe del negocio y hace comprar cosas innecesarias, entonces los recursos se acaban y el negocio se trunca”, advirtió el empresario local.

Con la alianza entre Zoho y MDO, se ofrecerá gratuitamente un software a ocho mil empresas locales ligadas a Enlazadot Cadena Empresarial, una organización que agrupa Pymes en la región. Estos paquetes tecnológicos permitirán al empresario monitorear su empresa en tiempo real, acceder a documentos desde el celular o la computadora, desarrollar plataformas de comercio electrónico o compartir datos de la empresa por medio de almacenamiento en la nube.

Existe rezago, pero no es por la accesibilidad a las nuevas tecnologías, porque ya existen y las usamos todos los días. Hace falta comprender cómo aprovechar esas tecnologías para las empresas. Miguel Ángel Arce, director general de la consultora tapatía MDO Tecnología.

“El acceso a las nuevas tecnologías antes era bastante caro para un microempresario, pero se ha vuelto muy accesible, y lo que tenemos que hacer es trabajar en la adopción, en hacer que la gente comprenda cómo utilizar las nuevas tecnologías”, afirmó.

En Jalisco, existen 367 mil 384 unidades económicas o empresas de diverso tipo, 7.3% del total nacional. De acuerdo a estimaciones de organismos como el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, 97% son Pymes.