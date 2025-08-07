Para muchos mexicanos, puede resultar sorprendente saber que los diminutos y crujientes camarones incluidos en la sopa instantánea Maruchan no son falsos ni decorativos. De hecho, se trata de mariscos auténticos que han pasado por un proceso industrial llamado liofilización, utilizado comúnmente para conservar alimentos.

La liofilización, también conocida como deshidratación por congelación o secado en vacío, consiste en congelar el alimento y, posteriormente, eliminar casi toda su humedad en un entorno con presión reducida. Este método logra preservar los ingredientes sin que pierdan completamente sus propiedades, aunque se alteren su sabor y consistencia.

Como resultado de este tratamiento, los camarones reducen considerablemente su volumen, adoptan una textura ligera y un aspecto distinto, pero siguen siendo productos reales del mar. Gracias a este sistema de conservación, es posible mantenerlos en buen estado durante largos periodos sin necesidad de refrigeración.

A pesar de su apariencia, estos camarones no son artificiales, como muchas personas pensaban. En realidad, están incluidos en la receta tras un tratamiento que permite alargar su vida útil sin comprometer totalmente su valor alimenticio.

Expertos en cocina coinciden en que la liofilización es eficaz para conservar alimentos, ya que minimiza la pérdida de nutrientes. No obstante, también admiten que este proceso puede influir en el gusto y en la sensación en boca del producto final, lo que modifica la experiencia del consumidor.

Por otro lado, más allá del origen real de los camarones, las sopas instantáneas como Maruchan plantean algunos desafíos desde el punto de vista nutricional:

Suelen tener niveles elevados de sodio, en ocasiones por encima de lo recomendado diariamente, lo cual puede aumentar el riesgo de padecer presión arterial alta.

Aportan cantidades limitadas de proteínas, minerales y vitaminas.

Contienen aditivos como conservadores, colorantes artificiales y potenciadores de sabor.

Algunas presentaciones incluyen grasas saturadas en proporciones considerables.

A pesar de estas advertencias, este tipo de productos continúan siendo una opción común por su bajo costo, facilidad de preparación y disponibilidad. En situaciones donde el tiempo o los recursos escasean, representan una solución práctica.

Si bien no figuran entre los alimentos más recomendables para la salud, su popularidad se mantiene gracias a su conveniencia y al sabor que ofrecen (incluido el de los camarones verdaderos tratados con liofilización). Por esta razón, los especialistas aconsejan consumirlas con moderación y procurar equilibrar la dieta incorporando ingredientes frescos y nutritivos.

