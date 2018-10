Prevención oportuna, la clave contra el cáncer

La detección oportuna de anomalías en el seno es por mucho uno de los factores fundamentales en la prevención y tratamiento oportuno de cáncer de mama, es por ello que las acciones para incrementar la cultura de autoexploración y diagnóstico se fortalecen a través de organismos como Top Care Store que, además de ofrecer opciones reconstructivas y complementos para las diversas situaciones por las que a traviesa una mujer con este padecimiento, también se han encargado de brindar asesorías y acompañamiento emocional y social.

“Buscamos acompañar a las mujeres para que tengan una experiencia más amable durante los tratamientos y durante todo lo que viven como la quimioterapia; en el mejor de los casos que se pueda culminar con una reconstrucción mamaria”, explica Gabriela González, fundadora de Top Care Store.

Añade que una de las preocupaciones principales de esta empresa es la detección temprana para lograr dentro de las posibilidades que la travesía por esta condición sea más fácil para las mujeres, además de estar trabajando junto a diversos institutos y expertos médicos como la sociedad de oncología, mastología, cirugía plástica y Fundación CIMAB, por ejemplo.

“Solamente entre el 19% o 20% de las mujeres mexicanas mayores de 40 años se hacen mamografía una vez al año sin sentir ninguna molestia, algo que se conoce como estudios de tamizaje. La recomendación es que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad se hagan una mamografía y acudan al médico al menos una vez al año aunque no tengan síntomas”.

Gabriela González puntualiza que el acompañamiento que como familia, amigos o personas cercanas a una mujer con cáncer es también vital para brindar una experiencia menos traumatizante.

“Cuando sucede una experiencia como esta suceden diferentes situaciones alrededor de esta mujer, muchas veces viene una descomposición familiar porque los hijos se desorientan, muchas veces los esposos no entienden que una mujer probablemente pierda un seno. Se multiplica esa mala experiencia por la falta de apoyo de la familia. El tema de la detección temprana es tan importante porque puede determinar que una mujer con cáncer pueda reintegrarse a su vida personal y laboral más rápido”.

Mitos y prejuicios

Sentir vergüenza y creer que al no existir un antecedente familiar no hay riesgo de padecer cáncer, son algunos de los mitos o creencias que aún se tienen alrededor de esta enfermedad y que pueden ser obstáculos para realizar una detección oportuna, explica el doctor Santiago Sherwell.

“Sabemos que el 95% de los casos detectados de manera temprana son curables, en pacientes con tumores más pequeños habrá mayor probabilidad de hacer una cirugía conservadora, quitar solo el tumor y dejar suficiente tejido sano y para que pueda conservar el resto de la mama (…) el cáncer es una enfermedad multifactorial, no pensemos que el cáncer de mama es por alteración genética, sólo del 5 al 10% de los casos son por esta razón. Aún vemos que hay muchas mujeres que no se revisan por pena. Otro mito es que se cree que como no ha habido antecedentes de cáncer en la familia se cree que no se puede desarrollarlo, se piensa también que la mamografía es muy dolorosa o se dice que por la radiación que emite el equipo de mamografía puede causar cáncer, pero no es así”.

Valoración personal

Los tratamientos del cáncer de mama son muy variables y pueden aplicarse tanto en hospitales privados como en instituciones públicas como el IMSS o Seguro Popular de manera más accesible para pacientes de situaciones vulnerables. La gran mayoría de pacientes van a requerir cirugía y tratamientos complementarios como quimioterapia, radiaciones, pastillas o vacunas van de acuerdo a las características, tipo y etapa del cáncer.

Agéndalo

Desde hoy y hasta el 21 de octubre, Top Care Store ofrecerá asesorías gratuitas en oncoimagen. Es necesario realiza cita y asistir a la sucursal en plaza Atelier o al módulo dentro del Centro Comercial Andares, donde especialistas en oncoimagen ayudarán a conocer y elegir todo lo que se necesita para hacer frente a los cambios en la piel, cabello, cejas y pestañas durante los tratamientos oncológicos. Más información en: https://www.topcarestore.com/