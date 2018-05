Posponen para el lunes las negociaciones finales del TLCAN

Las negociaciones para alcanzar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) siguen sin llegar a buen puerto, pese a encontrarse en la recta final, y con las críticas constantes de fondo del presidente estadounidense, Donald Trump, que no cesa de calificar el pacto como “terrible”.

"No vamos a sacrificar la calidad del acuerdo por las presiones del tiempo. El acuerdo va a estar acabado en términos de calidad, cuando esté listo".

Después de una semana de negociaciones, y de haber señalado ayer como fecha límite, los negociadores regresarán a Washington la próxima semana para volver a sentarse a la mesa.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, insistió en que para México la prioridad del nuevo TLCAN, en vigor desde 1994, es la calidad del acuerdo. “No vamos a sacrificar balance y calidad por tiempo”, dijo a los periodistas ante las preguntas de si se está ante la última ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Guajardo afirmó que los equipos negociadores seguirán en contacto durante el fin de semana, y estará “de guardia” antes de regresar a Washington el próximo lunes.

Por su parte, Chrystia Freeland, la ministra de Exteriores canadiense, dijo que “la negociación tomará todo el tiempo necesario para lograr un buen acuerdo”.

El jueves pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, marcó el 17 de mayo como última fecha disponible para que el legislativo reciba un texto y que éste pueda ser sometido a consideración como requiere el proceso antes de ser ratificado.

“Tenemos que tener un texto, no un acuerdo, sino un texto, de la Oficina del Representante de Comercio Exterior el 17 de mayo para que podamos votarlo este año”, dijo Ryan en una conferencia.

No quieren perder la gallina de los huevos de oro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) ha sido una mina de oro para México y Canadá, mientras que el saldo para su país ha sido horrible.

“Tenemos muchos malos acuerdos en este país. Entre el acuerdo (nuclear) con Irán, NAFTA (siglas en inglés del TLCAN), podemos ver muchos acuerdos. Pero ahora vamos por acuerdos buenos. NAFTA ha sido un terrible acuerdo, lo estamos renegociando, vamos a ver qué pasa”, dijo.

Trump evitó responder cuando se le preguntó si el acuerdo ha sido negativo para la industria automotriz estadunidense, pero insistió en que la mejor parte la están sacando sus socios. “México y Canadá no quieren perder la gallina de los huevos de oro, pero yo estoy representando a Estados Unidos. No estoy representando a México y no estoy representando a Canadá. NAFTA ha sido un horrible, horrible desastre para este país y vamos a ver si lo podemos hacer razonable”, apuntó.