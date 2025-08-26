Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 26 de agosto

Hoy 26 de agosto, Walmart tiene su último Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 26 de agosto

Frutas y verduras

Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos

Plátano Chiapas por kilo $14.90 pesos

Sandía roja por kilo a $14.90 pesos

Cebolla blanca por kilo a $19.90 pesos

Mango paraíso por kilo a $19.90 pesos

Manzana gala por kilo a $39.90 pesos

Elote blanco por pieza $6.90 pesos

Nectarina amarilla por kilo a $49.90 pesos

Ciruela importada por kilo a $59 pesos

Melón chino por kilo a $28 pesos

Piña miel por kilo a $29.90 pesos

Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos

Manzana Granny Smith por kilo a $29.90 pesos

Jícama por kilo a $19.90 pesos

Pepino por kilo a $19.90 pesos

Toronja por kilo a $24.90 pesos

Uva red globo por kilo a $29.90 pesos

Pera del bosque por kilo a $29.90 pesos

Limón agrio por kilo a $27.90 pesos

Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos

Carne, pollo y más

Filete de tilapia por kilo a $110 pesos

Filete de atún fresco por kilo a $314 pesos

Camarón coctelero por kilo a $189 pesos

Medallón de atún Dolores Premium a $219 pesos

Cubitos de atún Dolores a $59 pesos

Atún ahumado por kilo a $262 pesos

Filete de atún Dolores Premium pieza a $134 pesos

Carne para hamburguesa de atún Dolores a $59 pesos

Molida de cerdo por kilo a $115 pesos

Especiales

Paquete de pan de muerto 10 piezas a $75 pesos

Pan de muerto queso con zarzamora a $20 pesos

