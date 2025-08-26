Martes, 26 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 26 de agosto

Lee aquí el listado completo de ofertas para el segundo Martes de Frescura en Walmart de agosto

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas por el Martes de Frescura en Walmart de hoy 26 de agosto. NTX / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas por el Martes de Frescura en Walmart de hoy 26 de agosto. NTX / ARCHIVO

Hoy 26 de agosto, Walmart tiene su último Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 26 de agosto

Frutas y verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo $14.90 pesos
  • Sandía roja por kilo a $14.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $19.90 pesos
  • Mango paraíso por kilo a $19.90 pesos
  • Manzana gala por kilo a $39.90 pesos
  • Elote blanco por pieza $6.90 pesos
  • Nectarina amarilla por kilo a $49.90 pesos
  • Ciruela importada por kilo a $59 pesos
  • Melón chino por kilo a $28 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos
  • Manzana Granny Smith por kilo a $29.90 pesos
  • Jícama por kilo a $19.90 pesos
  • Pepino por kilo a $19.90 pesos
  • Toronja por kilo a $24.90 pesos
  • Uva red globo por kilo a $29.90 pesos
  • Pera del bosque por kilo a $29.90 pesos
  • Limón agrio por kilo a $27.90 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos

Carne, pollo y más

  • Filete de tilapia por kilo a $110 pesos
  • Filete de atún fresco por kilo a $314 pesos
  • Camarón coctelero por kilo a $189 pesos
  • Medallón de atún Dolores Premium a $219 pesos
  • Cubitos de atún Dolores a $59 pesos
  • Atún ahumado por kilo a $262 pesos
  • Filete de atún Dolores Premium pieza a $134 pesos
  • Carne para hamburguesa de atún Dolores a $59 pesos
  • Molida de cerdo por kilo a $115 pesos

Especiales

  • Paquete de pan de muerto 10 piezas a $75 pesos
  • Pan de muerto queso con zarzamora a $20 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones