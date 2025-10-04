A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios deberán definir un límite máximo para sus transferencias bancarias, conocido como el Monto Transaccional del Usuario (MTU) , como parte de una nueva medida de seguridad digital.

Esta iniciativa busca proteger los movimientos bancarios de los clientes y brindar mayor seguridad a las transferencias electrónicas que se realicen desde aplicaciones móviles financieras o banca en línea, evitando fraudes y acciones no reconocidas.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este monto será designado por los usuarios, dándole más control y mayor protección a su dinero y movimientos . Los principales bancos que aplicarán esta medida serán: BBVA, Banorte, HSBC, para conocer si tu institución figura entre los seleccionados debes mantenerte pendiente a los canales oficiales.

¿Qué pasará si se rebasa el límite de transferencias del MTU?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) explicó que, si un usuario llega a superar el monto establecido durante una operación, la institución financiera estará obligado a solicitarle al usuario un factor de autenticación adicional para comprobar el movimiento de manera segura, este método puede ser enviado a través de:

Mensajería instantánea con protocolos cifrados

Llamada telefónica de confirmación

Correo electrónico de verificación

De esta forma, se espera agregar una capa más de seguridad y protección a los movimientos bancarias, reduciendo el riesgo de operaciones no autorizadas.

Cabe recalcar que el monto podrá modificarse libremente por el usuario siempre que lo deseen . Además, es importante destacar que el MTU no es acumulable, solo se aplicará para operaciones individuales diarias.

¿Qué otras operaciones necesitarán monto límite a partir de octubre?

El monto límite será requerido para todas las transferencias que se realicen a través de la aplicación móvil bancaria y la banca por internet, como: transferencias a otras cuentas (SPEI), pago de tarjetas de crédito a otras personas en el mismo u otro banco, además de pago de servicios e impuestos .

Finalmente, para el próximo 1 de enero de 2026 todas las personas deben de haber establecido el límite en sus transferencias bancarias , de lo contrario el banco o institución financiera asignará una cantidad automáticamente, en base del historial de transferencias que tiene cada cliente o los perfiles similares de otros usuarios. Este monto asciende a los 12 mil 800 pesos.

OA