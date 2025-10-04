¿Cómo abordar la ansiedad y la depresión en la menopausia?

La menopausia afecta a mujeres entre los 45 y 59 años , y conlleva cambios hormonales que impactan significativamente tanto en el cuerpo como en la mente, llegando incluso a desencadenar trastornos de ansiedad y depresión .

El nuevo episodio de Upeka by Aegon aborda este tema junto a un grupo de mujeres que comparten sus experiencias, mientras la psicóloga Andrea Vicente explica los efectos físicos y emocionales de esta etapa en la sección Cuidamos de ti.

La psicóloga destaca que, debido al aumento en la esperanza de vida, las mujeres pasan una parte considerable de su existencia en la posmenopausia, lo que multiplica el impacto de los cambios hormonales, como la reducción de la progesterona, que influye en el estado de ánimo y la percepción emocional .

Durante la perimenopausia, los síntomas psicológicos, como la ansiedad y la depresión, tienden a intensificarse . Según el programa, muchas mujeres sienten vergüenza de buscar ayuda o incluso ocultan que están en tratamiento. Esto refleja la necesidad de normalizar los altibajos emocionales y hormonales asociados a este periodo.

Ante esto, técnicas como la meditación, el ejercicio físico, una alimentación equilibrada y el apoyo emocional de amigos y familiares pueden ser herramientas clave para sobrellevar esta montaña rusa hormonal. Comunicar lo que se siente y buscar acompañamiento profesional es fundamental para navegar esta etapa de manera saludable .

La menopausia no debería ser motivo de estigmatización, sino una oportunidad para generar empatía y brindar apoyo entre mujeres.

