Este miércoles, el peso mexicano inició con tendencia al alza la sesión del 13 de agosto, al registrar una apreciación con respecto al dólar estadounidense. Se trata de un inicio con victoria para la divisa nacional poco antes de la primera quincena del mes.

El diario financiero Bloomberg indica que el peso mexicano tiene una subida de 0.17% con respecto al cierre de ayer miércoles.

El tipo de cambio cotiza en 18.56 pesos por dólar al mayoreo este día, muy lejos de los 19 pesos, tres centavos menos comparado con el cierre de 18.59 del día de ayer.

El medio, que cita al grupo Monex, indica que el peso mexicano se ve beneficiado por el retroceso de un dólar, después de que se evaluara el reporte de inflación al consumidor en Estados Unidos, y el optimismo de los inversores sobre los siguientes recortes de la Reserva Federal (Fed).

Bloomberg indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano se encuentra en el lugar 14 de las que más ganancias registra este día.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 13 de agosto de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.65 y vende en 19.10

BBVA Bancomer compra en 17.74 y vende en 18.87

Banorte compra en 17.40 y vende en 18.95

Banamex compra en 18.02 y vende en 19.05

Scotiabank compra en 17.60 y vende en 19.30

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del miércoles 13 de agosto es de 18.6683 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

