Nueva tecnología, alternativa para biodegradar productos de plástico

Ante la problemática ecológica que representa el desecho de plásticos en vertederos al aire libre, y que impacta a distintas urbes del mundo, han surgido tecnologías que buscan hacer más eficiente el ciclo de descomposición y reintegración del plástico, además de que en plantas especiales se puede generar energía para la elaboración de electricidad aprovechando los gases emanados por los desperdicios.

Uno de los productos que ayuda a que los plásticos sean biodegradables es el aditivo Eco One, que distribuye la empresa tapatía Noverek. El complemento constituye una herramienta para acelerar el proceso de eliminación del polímero cuando llega al relleno sanitario en un plazo de cuatro años de forma natural.

Se estima que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se recolectan más de seis millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) cada día, de los cuales 13% es plástico que inicia su proceso de degradación, que puede llegar hasta 400 años, dependiendo del tipo de polímero que se trate, y que genera contaminación ambiental.

Además de la implementación de tecnologías, en julio de este año la entonces diputada local, Verónica Jiménez Vázquez, impulsó una reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico para crear una nueva norma técnica ambiental que regule la producción de plásticos y promueva el uso de materiales biodegradables y compostables. La reforma fue aprobada por el pleno del Congreso de Jalisco y publicada en el Diario Oficial del Estado en septiembre.

Ante el cambio de paradigma en la producción y consumo de plásticos, los empresarios dedicados a su fabricación deberán modificar sus métodos y materias primas. Se estima que en Jalisco hay más de 385 fábricas que elaboran 50% del producto a nivel nacional.

José Anguiano Hernández, presidente de la asociación de Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), señaló que la industria está en busca de mejores procesos y apuesta por la tecnología y el reciclaje. Sobre la nueva reglamentación a productos de plástico señaló: “Necesitamos una norma a conciencia, que sea una norma técnica ejemplar para todo el país, yo quisiera que a nivel nacional fuera la misma”.

La nuevas disposiciones legales dan un periodo de gracia para apegarse a la reciente reglamentación hasta 2020, año en que las autoridades pueden emitir multas por incumplimiento de la norma.

La exlegisladora abundó que la regulación no busca prohibir la fabricación o consumo de plásticos en el Estado, sino que se utilicen materiales que los hagan reciclables, biodegradables y compostables, y que permitan mejorar los índices de contaminación. También indicó que la población debe ser más consciente en la manera como se desechan y pasan a los vertederos donde comienza el proceso de descomposición.

Eco One, la propuesta natural

El aditivo Eco One es una enzima que se agrega al polímero al inicio del proceso de producción, no altera elementos estructurales del plástico, por lo que el producto final no tiene ninguna modificación. Esto garantiza que se aplique en envolturas o películas que cubren alimento o agua, señala Efraín Arteaga, presidente del consejo de administración de Noverek, empresa dedicada a la distribución de materias primas para la industria alimenticia y de plásticos.

“Noverek busca ofrecer soluciones tecnológicas que llevan al bienestar en área de alimentos y sustentabilidad en los plásticos. Estamos comprometidos con la ecología y el medio ambiente”, explica el empresario.

El proceso de biodegradación de plástico que contiene Eco One se realiza por medio de una enzima que se activa una vez que el plástico desechado está en el relleno sanitario y no tiene contacto con el oxígeno, provocando que las bacterias anaerobias degraden el material en aproximadamente cuatro años, cifra menor a los procesos actuales que pueden tardar hasta 400 años. Otra ventaja de producir plásticos con Eco One es que también se puede reciclar y funcionar para la elaboración de nuevas piezas.

“La manera de usar Eco One es muy sencilla, la enzima catalizadora se aplica en proporción de 1% de la cantidad de polímero que se va transformar. Todos los plásticos son susceptibles para su uso, es decir que bolsas, empaques, botellas, películas, piezas industriales conviven con Eco One. El único polímero con el que la tecnología no es funcional es con poliestireno o unicel pues tiene otras características en su composición”, concluye Arteaga.

Jalisco produce 50% del plástico que el país consume, esto equivale a tres mil 500 millones de toneladas métricas. EL INFORMADOR/Archivo

Tipos de plásticos

1. PET (Tereftalato de Polietileno)

Se utiliza para elaborar en envases de alimentos. El PET se puede reciclar.

2. HDPE (Polietileno de alta densidad)

Es rígido y resistente al frío o calor, se utiliza en envases de detergentes, botellas de leche y bolsas de plástico. También se puede reciclar.

3. PVC (Polivinilo)

Su uso es industrial como piezas automotrices, tuberías, mangueras. No debe reutilizarse y tampoco es posible reciclarlo.

5. PP (Polipropileno)

Se elaboran popotes y otros envases ligeros. Es reciclable.

6. PS (Poliestireno)

También conocido como unicel. Su reciclaje es complicado.

7. Materiales compuestos

Con el policarbonato tiene variadas aplicaciones. También se clasifican en esta categoría los nuevos plásticos biodegradables que son fabricados a base de almidones vegetales.