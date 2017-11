México, sin contraofertas en agro y reglas de origen

Por ser inviables, México no presentó contrapropuestas al tema agropecuario ni a reglas de origen para el sector automotriz, informó el coordinador del Cuarto de Junto del sector privado, Moisés Kalach.

Durante la quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Kalach expresó que en el caso de la propuesta estadounidense de que las exportaciones agropecuarias sólo se hagan cuando en el otro país no es temporada de cosecha, “no hay contrapropuesta, se aporta información. No hay planteamiento porque simplemente no se puede”.

Sin embargo, el equipo negociador mexicano tuvo una contraoferta en la cláusula de caducidad o “Sunset”, al aceptar evaluar la continuidad del TLCAN cada cinco años, aunque rechazan que haya “muerte súbita”.

La parte técnica de ambos temas ha sido ya discutida en la quinta ronda de renegociación del TLCAN, pero aún no se logran acuerdos, según una fuente cercana al proceso.

Para el sector automotriz, de acuerdo con lo propuesto por el equipo estadounidense, la modificación a las reglas de origen sugiere elevar el contenido regional de 62.5% a 85% y, de ello, que 50% sea americano.

Pero el vecino país del Norte quiere incrementar el contenido regional también en textiles y prendas de vestir. “Implementar estas propuestas dejaría severos daños a los sectores”, argumentó.

Añadió qué hay avances en las mesas de telecomunicaciones, mejora regulatoria y medidas sanitarias y fitosanitarias, pero es hasta hoy cuando se evalúe si pueden cerrar o no. Para Kalach la posibilidad de que se acabe el tratado sigue: “Tenemos el mismo riesgo que teníamos antes. El tema político ha bajado la presión, pero también está el tema de reforma tributaria en Estados Unidos”.

Ángel Villalobos, director de inversión extranjera, y Kenneth Smith, jefe negociador mexicano, durante los trabajos de la quinta ronda de negociaciones del TLCAN. SUN/I. Saldaña

EU no accede, pero tampoco se va

Estados Unidos sigue sin aceptar la contraoferta presentada por México para evaluar la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años, sin que ello implique una “muerte súbita”.

Así lo afirmó el director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Moisés Kalach, en el penúltimo día de actividades de la quinta ronda de negociaciones del acuerdo comercial.

Destacó que “el Gobierno americano no ha aceptado la contrapropuesta”, a la cual el equipo negociador de Canadá ya se sumó.

La propuesta estadounidense destaca la cláusula “Sunset” (caducidad), la cual consiste en que el TLCAN se termine automáticamente cada quinquenio, a menos que las tres naciones acuerden antes renovarlo.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, declaró: “Hagamos un compromiso de que cada cinco años evaluemos (la continuidad del TLCAN). No pautar una muerte súbita”.

La propuesta de México es que en esa revisión se tengan algunos posibles ajustes o propuestas susceptibles a cambios durante ese tiempo y después ser destinadas al grupo de ministros que están contemplados en el TLCAN para hacer lo pertinente, explicó Kalach.