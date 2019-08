Más mujeres empresarias, más oportunidades

He aprendido a aceptar el reto de hacer cosas que nunca antes he hecho. Crecer como persona y la comodidad nunca pueden coexistir juntos Virginia Rommetty, Directora ejecutiva IBM.

A lo largo de la historia se ha dudado de las capacidades intelectuales de la mujer en el medio corporativo, incluso hubo autores filósofos que declararon abiertamente una opinión de rechazo y ésta fue aceptada por miles de años, luego de los inicios del feminismo a mediados del siglo XIX cuando las mujeres comenzaron una lucha organizada y colectiva, todo empezó a cambiar.

Esta lucha comenzó a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa; un sinfín de esfuerzos hechos por grandes mujeres en las que la valentía y la inteligencia podían verse a leguas. Hoy en día miles de mujeres gozamos de derechos que para ellas era solo un sueño imposible de lograr, un sueño que hoy, por ellas, es nuestra realidad.

La mujer fue incorporándose en el ámbito empresarial mediante un proceso lento y progresivo, la participación de la mujer en el campo laboral aumenta a medida del paso del tiempo, aunque el camino a la igualdad aun es largo. En la actualidad una gran cantidad de mujeres empoderadas logran posicionarse en el ámbito empresarial y hoy hay más mujeres directivas y emprendedoras que nunca, ya que su papel es cada vez más destacado.

Un cambio organizativo engrandece las oportunidades y nos hace capaz de enfrentarnos a nuevos entornos en los que ser mujer ya no es un impedimento para obtener el éxito, si bien aún existe una considerable brecha de género en este ámbito, el esfuerzo de todos está logrando un cambio visible para la sociedad.

Es importante que todos y todas nos unamos en esta lucha que no solo es de las mujeres, porque la igualdad nos suma a todos y la participación de la mujer favorece la integración de la diversidad y contribuye a la innovación de las empresas.

Diana Livier Gómez Vargas

El aumento en la participación de mujeres en el ámbito laboral aun es escaso en los cargos de dirección y de liderazgo en las compañías privadas. Más de 40% de los puestos de trabajo en el mundo están ocupados por mujeres a pesar de esta importante tendencia, la presencia de las mujeres continúa siendo minoritaria en los principales cargos de decisión económica, específicamente en los niveles gerenciales y ejecutivos de las grandes corporaciones, aunque su preparación actual las colocara mejor.

Carlos David Barrientos Centeno

Diferentes estudios han reconocido que la incorporación de la mujer a la sociedad es la única vía para el desarrollo. Necesitamos un trabajo colaborativo de iniciativa pública y privada para que la suma de voluntades se vea reflejada en políticas públicas para la inclusión de las mujeres; fomentando la incorporación universal de las niñas a todos los ciclos de enseñanza, apoyando su inserción real en el ámbito empresarial y el espacio público, fortalecer su autoestima para que puedan identificarse como sujetos de derechos.

Yesenia Julissa Álvarez Pérez

Sofía Pérez, Presidente y Fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco es una mujer consciente de cada una de las acciones que toma en su vida y la repercusión de las mismas. Una mujer que reflexiona con cada paso que da para aprender de sus errores y saber qué está haciendo bien “Soy una mujer apasionada, súper positiva, llena de energía todo el tiempo, que ha aprendido mucho durante su vida y que cada paso que da, lo reflexiona sobre el aprendizaje que ha tenido para ver cómo mejorar y para ver cómo hacer más con lo que tiene en las manos. Que tiene muy claro sus propósitos de vida.”

Durante su trayectoria la ha guiado el valor de la justicia en cada cosa que hace, pues considera que no sólo se trata de la justicia externa sino también a la justicia hacia uno mismo. “Para mí es súper relevante que lo que hagamos sea justo, que lo que yo haga sea justo. Y la justicia no siempre implica que a todos le va a gustar lo que uno hace si no que uno hace lo que cree que es justo para el entorno, para la comunidad, y para sí mismo.”

Sofía considera que la etapa de la juventud es en la que más deberían aprovechar las y los jóvenes para aprender, para renovarse, para conocer y equivocarse “Lo más valioso de esta etapa es la forma rápida de moverte, puedes accionar, equivocarte y volver a empezar lo más rápido posible” y sobre todo reconoce que los errores de la juventud sirven como herramientas para el futuro, “Aprende para que cuando empieces a crecer tengas una claridad mucho más absoluta de cuál es tu meta y cuál es tu propósito. Creo que la juventud es ese momento cuando tienes la oportunidad.”

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco tiene el objetivo de empoderar a las mujeres empresarias para que crezcan y se hagan más visibles dentro de un mundo donde casi no se hacen notar. Lo que inspiró a Sofía a fundar este consejo es la colaboración, “A mí me costaba mucho trabajo creer que no hubiera tanta colaboración entre las mujeres para llegar a un solo destino. Cada una estaba haciendo cosas padrísimas, pero no se comunicaban entre ellas para potencializar lo que estaban haciendo. Entonces yo desde hace 10 años soy empresaria, es un mundo de hombres, cuando yo me empecé a enfrentar a un mundo de mujeres, empecé a ayudar a más mujeres emprendedoras y me di cuenta que hacía falta una colaboración importante entre mujeres líderes para poder lograr cosas mucho mayores y más trascendentales”.

Con este proyecto Sofía tiene alcance en 16 estados de la república y espera extenderse a todo el país, para ello ejerce un liderazgo que inspire a continuar su causa, “Yo creo que mis ideas es más tratar de transmitir esa pasión y transmitir esa seguridad, la seguridad que necesitan las mujeres empresarias y no empresarias (...) Parte de mi función en el consejo ha sido que un día líderes que nunca habían estado reunidas, organismos que nunca habían estado reunidos con la perspectiva de género, se unan a colaborar entre ellas con un solo objetivo: que se sumen más mujeres que estén en puestos de liderazgo”.

“Lo más importante para los chavos en este momento es decirles que el poder está en la mente, ellos crean que puede suceder va a suceder. No hay límites, lo que debemos hacer es generar las alianzas adecuadas para llegar a nuestras metas y cumplir nuestros propósitos.”.

“Blanca Treviño y el mundo tecnológico”

Blanca Avelina Treviño de la Vega nació en Monterrey, México, el 8 de mayo de 1859, estudió la carrera de Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Es la presidenta y directora ejecutiva de la empresa Sofftek que fue fundada en 1982, y es una de las empresas tecnológicas con más influencia y fuerza en los servicios de Tecnologías de la Información. Ha desarrollado algunas aplicaciones para diferentes empresas mexicanas de alto nivel, entre los que se encuentran BBVA, Bimbo, Citigroup, General Electric entre otras.

A sus 60 años de edad, Blanca Avelina sigue apasionada por su trabajo, cree en su empresa y el continuo crecimiento de ella, es una mujer decidida que no cambiaría Sofftek por ninguna cantidad de dinero.

La empresa liderada por Blanca cuenta con un crecimiento de 24% a 25% anual, además de ser de las pocas empresas que en poco tiempo creció. Cuenta con 9 mil personas además de 300 socios. Se ha expandido en diferentes países: Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Ya han comprado diferentes empresas y tienen en la mira a otras más para generar empleo a la cantidad de estudiantes que se gradúan de carreras tecnológicas al año.

